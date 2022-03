Spenden unterstützen Ukrainerinnen

Einen Betrag von 456 Euro haben die Beauftragten für Chancengleichheit unter den Gästen der Matinee zum Internationalen Frauentag im Aalener Landratsamt für Hilfen für Mädchen und Frauen in der Ukraine gesammelt. Die Kriegshandlungen Putins, die Not und Elend und Flucht und Leiden hervorbringen, wurden verurteilt. Mit den Spenden soll UN-Women im Kampf gegen geschlechtsspezifische Gewalt an Frauen und Mädchen unterstützt werden. Die Aufmerksamkeit wird auf die Situation von Frauen und Mädchen in der Ukraine gerichtet. Krieg und damit einhergehend Vertreibung und Flucht bedeuten für Frauen und Mädchen immer die Bedrohung durch sexualisierte Gewalt, die weltweit ein Phänomen aller bewaffneten Konflikte ist.

Die Frauenrechtsorganisation UN-Women konnte die Spende von den Beauftragten für Chancengleichheit der Städte Aalen mit Anna-Lena Mutscheller, Ellwangen mit Nicole Bühler und Schwäbisch Gmünd mit Elke Heer sowie des Ostalbkreises mit Carmen Venus entgegennehmen.