Viele Gäste sind zum Erntedankfest der katholischen Kirchengemeinde in Ebnat gekommen. Aus dem Erlös werden soziale Einrichtungen und Initiativen in Ebnat unterstützt. Jeweils 500 Euro erhielten jetzt die beiden Kindertagesstätten Sankt Maria und Sankt Martin für ihre Kinderbetreuung. Weitere 500 Euro gingen an den ehrenamtlichen Fahrdienst, der seit diesem Jahr insbesondere für ältere Menschen im Einsatz ist.