Die Grundschule Waldhausen freut sich über eine großzügige Spende in Höhe von 440 Euro vom Team des Kinderbasars. Kleider, Spielsachen, Sportartikel, Fahrzeuge und vieles mehr waren Ende September in der Turnhalle Waldhausen zum Verkauf angeboten worden. Offiziell wurde der scheck an die Klasse 2 in der Turnhalle übergeben (unser Foto). Das Geld wurde auf das Konto des Fördervereins „Eiche“ der Grundschule Waldhausen überwiesen.