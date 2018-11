Spektakulatius machen sogar Weihnachtsmuffeln gute Laune

Das Rezept ist genial: Man nehme vier exzellente Musiker, mische sie mit vier erstklassigen Sängerinnen und Sängern, füge eine herzhafte Portion Weihnachtsstimmung und viel gute Laune hinzu und schmecke mit feinem Lebkuchengewürz ab – Spektakulatius.

Seit 14 Jahren ist die Band das Event im Advent und so unentbehrlich wie das (fast) gleichnamige Gebäck. Auch in diesem Jahr tourt sie wieder durch die Region und macht Lust auf das Fest der Liebe. Mit einem besonderen Geschenk für alte und neue Fans: Die vierte CD ist da. „About Christmas“ begeistert im typischen Spektakulatius-Mix von Traditional, Pop, Rock und Jazz in mitreißenden Arrangements von Christian Bolz und Markus Braun.

Spektakulatius: Das sind instrumental Christian Bolz (Gitarren, Saxofon, Klarinette, Querflöte), Markus Braun am Bass, Florian Blau (Piano, Akkordeon) und Thomas Göhringer (Schlagzeug, Percussions). Es singen Martina Fritz, Aysun Idrizi, Ralf Meiser und Christian Steiner.

Traditionals wie „Coral of the Bells“, „Jingle Bells“, „God rest you merry Gentleman“ und „Oh come oh come Emmanuel“ präsentieren sich im neuen Outfit. Meditativ gibt sich „Still, still, still“. Thomas Göhringer läuft zur Bestform auf, wenn er „Es schneielet, es beielet“ von Oskar Schmalz in perfektem Schwäbisch singt. „Es beielet“ meint übersetzt: Es weht ein starker Wind. Aysun Idrizis Stimme macht Mark Lowrys Song „Mary did you know“ zum Hörgenuss. Ralf Meisers „Weihnachts-Rock’n’Roll“ kommt cool und gefühlvoll zugleich daher, während die Ballade „Get me through December“ bitterkalte Winternächte und eine verlorene Liebe besingt.

Weihnachts-Reggae

Spektakulatius bringt’s im Reggae-Rhythmus mit Mariah Carey auf den Punkt: „All I want for Christmas“. Alles, was man sich musikalisch für Weihnachten wünscht, hat diese aufwendig produzierte und an vier Tagen im April im Herbert-Becker-Saal der Aalener Musikschule aufgenommene CD. Sogar John Lennons Protestlied „War is Over“, das als „Happy Xmas“ zum „klassischen“ Weihnachtssong wurde. Weihnachten mit „Big Bang“ statt neckischem Klingeling. Das gibt’s so nur bei Spektakulatius und macht sogar Weihnachtsmuffeln Laune. Das Fest kann kommen.