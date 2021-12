Spektakulatius bleibt nur ein Konzert

Der Reinerlös der Veranstaltung wird, wie in den Jahren zuvor auch, an hilfsbedürftige Kinder in Chile gespendet.

Es ist das letzte, verbleibende Konzert der Musikgruppe Spektakulatius in diesem Jahr und damit das einzige, das tatsächlich stattfinden wird. Am Samstag, 18. Dezember, startet die Veranstaltung um 19.30 Uhr in der Salvatorkirche Aalen unter 2G-plus-Bedingungen gemäß der geltenden Corona-Verordnung.

Ursprünglich sollte das Konzert in der Stadtkirche stattfinden. Zwei Wochen vor der Veranstaltung erhielten die Pfadfinder allerdings von der Stadtkirche eine Absage.

Hygienekonzept, Einfahrtberechtigungen in die Innenstadt, technisches Equipment – alles war bereits organisiert, abgeklärt und vorhanden. Die Pfadfinder legten sich deshalb innerhalb von nur einer Woche ins Zeug und konnten als Veranstaltungsort, wie auch schon in den Jahren vor der Corona-Pandemie, die Salvatorkirche Aalen gewinnen.

Für das Konzert darf die Salvatorkirche unter 2G-plus-Bedingungen mit der halben Kapazität belegt werden. Das bestehende Hygienekonzept wurde dafür auf den neuen Veranstaltungsort angepasst und der Ablauf kurzerhand umorganisiert.

„Das war natürlich ein Kraftakt, da diese Dinge bei den Pfadfindern ehrenamtlich und parallel zu Familie und Beruf laufen“, sagt Ralf Meiser, der sowohl Mitglied der Pfadfinder ist, als auch einer der Sänger bei Spektakulatius.

„Das Ziel war immer, zumindest ein Konzert unter den gegeben Randbedingungen in einer bestmöglich sicheren Umgebung und innerhalb der Regularien zu ermöglichen“, so Meiser.

Durch das perfekte Zusammenspiel zwischen Pfadfindern, Band, Kirche und der Aalener Stadtverwaltung kann das Konzert am kommenden Samstag nun tatsächlich starten, der Einlass in die Salvatorkirche beginnt um 18 Uhr.

Aufgrund der Notwendigkeit, dass die 2G-plus-Anforderungen am Eingang kontrolliert werden müssen, werden die Gäste gebeten, nicht zu knapp vor Beginn der Veranstaltung zu erscheinen.

Zutritt haben nur Geimpfte oder Genesene mit zusätzlichem, negativen AntiGen-Schnelltest oder PCR-Test. Für dreifach geimpfte Personen oder Personen, die nicht länger als sechs Monate genesen sind oder deren Zweitimpfung nicht älter als sechs Monate ist, entfällt die Testpflicht.

Darüber hinaus müssen Zertifikate für den 2G-Nachweis oder Testnachweise in digitaler Form und der Personalausweis vorgezeigt werden. Der gelbe Impfausweis ist nicht gültig. Eine Testmöglichkeit vor Ort ist nicht vorhanden. Die Eintrittskarten sind bereits nahezu ausverkauft und es gibt keine Abendkasse. Restbestände an Karten sind noch bei Dr. Fashion und bei der Tourist-Information am Marktplatz vorhanden.