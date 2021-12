Spektakulatius: 2G+ in der Stadtkirche, weitere Konzerte fallen aus

Die Band Spektakulatius muss drei ihrer vier geplanten Konzerte absagen. Das hat die Band am Donnerstag mitgeteilt. Demnach kann die am 18. Dezember in der Aalener Stadtkirche geplante Veranstaltung unter der 2G+-Regel stattfinden, insofern sich die Vorgaben dafür nicht ändern. Die Konzerte in Heubach, Unterkochen und dem Kulturbahnhof müssen abgesagt werden.

Die Rückgabe der Karten für die abgesagten Veranstaltungen ist bis zum 22. Dezember möglich. Diese können bei denjenigen Vorverkaufstellen zurückgegeben werden, wo sie auch gekauft worden sind. Für das Konzert in der Stadtkirche gibt es noch Karten.