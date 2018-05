Spektakuläre Übung: Kranführer aus 40 Metern Höhe gerettet

Ihr Spezialgebiet ist da, wo es hoch hinauf geht: Seit Januar ist die Höhenrettungsgruppe der Malteser Aalen einsatzklar. Sie retten Menschen aus Höhen über 30 Metern. Obwohl diese Spezialtruppe noch jung ist, haben sie ihre Professionalität am Wochenende unter Beweis gestellt. Die Rettung eines Kranführers aus 40 Metern Höhe auf der Baustelle der Hochschule in der Rombacher Straße war das Übungsszenario und klappte wie am Schnürchen.

13 Mann und drei Frauen stark ist diese Spezialtruppe für die Rettung aus großen Höhen. Beziehungsweise für die Rettung aus Tiefen. Die Höhenrettungsgruppe ist die einzige ihrer Art im Ostalbkreis und hat mit ihrem Einsatzziel Neuland betreten. Sie sind zuständig, wenn die Feuerwehr mit der Drehleiter technisch an ihre Grenzen kommt.

Der Name sagt es: Die Gruppe kommt dann, wenn es hoch hinauf geht. Wenn also beispielsweise ein Monteur an einer Windkraftanalage einen Kreislaufkollaps erlitten hat und er nicht über die Treppe oder den Aufzug gerettet werden kann. Oder wenn Menschen von einem Turm gerettet werden müssen. Deshalb hat die Höhenrettungsgruppe schon öfter auf dem Aalbäumle-Turm geübt, im Winter und unter erschwerten Bedingungen bei vereisten Stufen. Sie unterstützt Festivals Großbühnen, artistische Einlagen oder hilft, wenn ein schwergewichtiger Patient aus seiner Wohnung mit engem Treppenhaus nur über das Fenster zum Krankenhaus transportiert werden kann.

Am Wochenende hieß das Szenario so: Auf der Baustelle der Hochschule Aalen hat der Kranführer gesundheitliche Probleme bekommen. Herz-Kreislauf-Zusammenbruch, Unterzucker, Schwächeanfall – das weiß man noch nicht. Für die Einsätze mussten spezielle Gerätschaften angeschafft werden wie eine spezielle Trage, Gurtsysteme, Spezialkleidung, Einsatzstiefel, erklärt Einsatzleiter Christian Göttlich. Denn die Dienstkleidung der auf medizinische Rettung spezialisierten Helfer der Malteser ist für die spezielle Rettung aus Höhen oder Tiefen nicht geeignet. Neben der Ausrüstung, so Göttlich, ist körperliche Fitness der Frauen und Männer unverzichtbar. Alle sind übrigens auch bei der Feuerwehr aktiv.

Die Höhenrettungsgruppe, erklärt Bernd Schiele, Stadtbeauftragter der Malteser Aalen, versteht sich nicht als Konkurrenz zu anderen Rettungsorganisationen wie etwa der Bergwacht, sondern als Ergänzung bei technischen Rettungen, die von den Einsatzleitern angefordert werden kann. Als der spektakuläre Kraneinsatz vorüber ist, erklärt Schiele, dass die Höhenretter momentan auf dem achträdrigen Geländerettungsfahrzeug „ARGO“ eingewiesen werden. Damit soll auch das Fortkommen in schwierigstem Gelände geübt werden.