Spedition Brucker baut in Gmünd

Die Spedition Brucker mit Stammsitz in Aalen wird ein neues Logistikzentrum am Standort Schwäbisch Gmünd errichten. Das teilt das Unternehmen mit. In dem Neubau sollen hohen Nachhaltigkeitsstandards umgesetzt werden.

Die Spedition Brucker sieht sich nach eigenen Angaben als eines der führenden Speditions- und Logistikunternehmen in Ostwürttemberg. Mit über 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und 205 000 Quadratmetern Logistikfläche werden zwischenzeitlich elf Niederlassungen und neun weitere Logistikstützpunkte betrieben. „Nun wird der nächste Meilenstein in der Entwicklung des Unternehmens gesetzt und ein neues Logistikzentrum am Standort Schwäbisch Gmünd errichtet“, heißt es in der Unternehmensmitteilung.

Im Industriepark Gügling in Schwäbisch Gmünd wird demnach ab Ende 2022 auf einer Fläche von 47 000 Quadratmetern eine Logistikhalle mit knapp 25 700 Quadratmetern Fläche errichtet. Das neue Logistikzentrum soll in der Region neue Maßstäbe in der Kontraktlogistik setzen und für viele Kunden ein attraktiver Standort sein. „Mit diesem Projekt werden wir unsere Marktposition im Bereich der Kontraktlogistik ausbauen und unseren Kunden zahlreiche vor- und nachgelagerte Dienstleistungen rund um die Logistik anbieten können“, so die beiden Geschäftsführer Arno und Stefan Brucker. Sie seien, so heißt es weiter, „sehr stolz“, bei der Projektierung und Konzeption insbesondere auch die Nachhaltigkeit im Unternehmen fördern zu können.

Die Immobilie wird in Zusammenarbeit mit dem Immobilienentwickler Panattoni Germany realisiert und wird mit einer Photovoltaikanlage, E-Ladesäulen und vielen nachhaltigen Ausstattungsmerkmalen den neuesten Umweltstandards entsprechen. Seit vielen Jahren wurden gemeinsam mit bestehenden Kunden Konzepte entwickelt, um dank der Nähe zu diesen die Transportwege zu reduzieren.

„Wir freuen uns sehr darüber, dass dieses neue Projekt endlich unter Dach und Fach ist“, so Stefan Brucker. Mit dem neuen Logistikstandort erhöhe sich die verfügbare Logistikfläche der Spedition Brucker um weitere 15 Prozent. Und dies sei auch nötig, denn die Kundennachfrage nach verfügbaren und durchaus anspruchsvollen Logistikflächen sowie vielen Zusatzdienstleistungen sei weiter extrem hoch. Außerdem würden zum operativen Start des Logistikparks zusätzliche 120 Arbeitsplätze entstehen und somit den regionalen Arbeitsmarkt der Region Ostwürttemberg weiter stärken.

Denn die aktuelle Entwicklung und die extremen Veränderungen der Weltmärkte bedingten auch in der Region Ostwürttemberg eine dauerhafte Anfrage und Bedarf an Logistikflächen. Die Unternehmen kehrten wieder zurück zu einer erhöhten Fertigungstiefe und einer höheren Lagerbevorratung von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sowie Fertigprodukten. „Somit kommen die Erweiterung des Flächenangebotes und das damit verbundene Nachhaltigkeitskonzept genau zum richtigen Zeitpunkt“, heißt es bei der Spedition Brucker.