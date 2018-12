SPD-Stadtverband wählt Petra Pachner in den Vorstand

Der SPD-Stadtverband hat in einer Mitgliederversammlung neu gewählt. Albrecht Schmid wurde als Vorsitzender bestätigt. Petra Pachner, Gemeinderätin des Kreises, ist die neue Stellvertreterin. Ihre Vorgängerin Evelyne Nicola trat aus familiären Gründen nicht mehr an. Ralph Strübel verwaltet weiter die Finanzen, der Fraktionsmanager Enes Baskal schreibt auch im neuen Jahr die Pressemitteilungen und Sitzungsprotokolle.

„Unser Ziel ist es, zweitstärkste Kraft in Aalen zu werden“, sagte Albrechts Schmid bei der Versammlung im Vereinsheim des Schwäbischen Albvereins Dewangen. Die SPD ist im vergangenen Jahr um 13 Mitglieder gewachsen. Über 232 Mitglieder zählt der Stadtverband, darunter auch die jüngst eingetretene Vorsitzende des Stadtjugendrings, Sarah Sperfeldt.

Für die Kommunalwahl ist die SPD optimistisch gestimmt. „Wir stehen an der Seite und im Dienst der Bürgerinnen und Bürger in dieser Stadt“, sagte die Stellvertreterin Petra Pachner. „Darüber hinaus will sich die SPD für die Stärkung der Stadtteile, bezahlbaren und barrierefreien Wohnraum, eine neue zentrale Jugendherberge, der Digitalisierung in den Schulen und ökologische Themen widmen. Hier konnte die SPD den Prozess für ein Fairtrade-Siegel Stadt Aalen anstoßen und erfolgreich umsetzen.“

In den kommenden Wochen wird ein Wahlkampfteam rund um den Stadtverband die Kampagne planen. Diese soll den Mitgliedern am 23. Februar 2019 präsentiert werden. Nachdem die SPD Aalen kürzlich ihr 125-jähriges Bestehen feierte, wird der Stadtverband am 13. Januar 2019 sein 40-jähriges Jubiläum zelebrieren. Frank Haenschke wird die Festrede halten.