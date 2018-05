SPD hinterfragt Müllers Tätigkeit für EC Power

„Die SPD-Fraktion widerspricht der Darstellung von Bündnis 90/Die Grünen und der Fraktion zur Durchsetzung des Informationsrechts, in der immer wieder betont wird, es sei im Vorfeld der Abstimmung über die Vertragsbeendigung des Stadtwerke-Geschäftsführers Cord Müller nicht ausreichend informiert worden.“ So steht es in einer jetzt veröffentlichten Stellungnahme der Sozialdemokraten im Aalener Gemeinderat zum Stadtwerke-Streit. Fakt sei, so heißt es darin weiter, dass sämtlichen Aufsichtsratsmitglieder alle relevanten Informationen vorgelegen hätten.

Fakt sei zudem, dass die Aufsichtsratsmitglieder vor der Abstimmung über die Aufhebung des Vertrages von der Schweigepflicht entbunden worden seien, aber nur gegenüber ihren Fraktionskollegen im Gemeinderat. „Alle Aufsichtsratsmitglieder hatten den ausdrücklichen Auftrag, ihre Fraktionen voll zu informieren“, schreibt die SPD-Fraktionsvorsitzende Senta D’Onofrio. Sowohl die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen als auch die Fraktion zur Durchsetzung des Informationsrechts hätten sogar von ihrem Recht Gebrauch gemacht, die Akten einzusehen und den Vertrag zu sichten. „Mir ist nicht klar, welche Informationen die Gemeinderäte für ihre Entscheidung noch gebraucht hätten,“ erklärt D’Onofrio.

Natürlich sei über die Beendigung des Vertragsverhältnisses zügig abgestimmt worden. Vorab sei im Aufsichtsrat dazu ein zeitlicher Fahrplan abgestimmt worden. Dieser Plan habe die Vertragsaufhebung zum Ende 2017 vorgesehen – „ganz gemäß dem Wunsch von Cord Müller“. Zudem sollte unmittelbar nach der entscheidenden Gemeinderatssitzung die Öffentlichkeit informiert werden, betont die SPD.

„Interessenskonflikt erkennbar“

Wenn nun die Fraktion Bündnis 90/Die Grüne fordere, so heißt es weiter, dass dieser Vorgang vollständig aufgearbeitet werden soll, „dann stellt sich aus Sicht der SPD-Fraktion beispielsweise auch der Bedarf zur Aufklärung der ,Nebentätigkeit’ des Cord Müller bei EC Power“. Ob Umfang und Gehalt noch als Nebentätigkeit gewertet werden könnten, sei nie von dritter Seite geprüft worden. „Hier ist im Zusammenhang mit dem zwingenden Einbau der Blockheizkraftwerke seiner Firma in städtischen Gebäuden und im Baugebiet Schlatäcker sicherlich ein Interessenskonflikt des Cord Müller erkennbar“, so die SPD weiter. Seiner Zusage, sich als Geschäftsführer von EC Power aus dem operativen Geschäft zurückziehen zu wollen, sei keine entsprechende Umsetzung gefolgt. Müller ist weiterhin einzelvertretungsberechtiger Geschäftsführer einer Firma, die international Blockheizkraftwerke vertreibe – mit nicht unerheblichem Umsatz.

„Keine ,olle Kamelle’“

„Damit ist EC Power keine ,olle Kamelle’, um im Sprachgebrauch von Bündnis 90/Die Grünen zu bleiben. Cord Müller war und ist für EC Power maßgeblich tätig“, heißt es in der Stellungnahme.

Abschließend macht die SPD-Fraktion deutlich: Die Anerkennung, die Cord Müller für seine engagierte und erfolgreiche Arbeit von vielen Seiten attestiert werde, teile auch die SPD-Fraktion. Dies gelte in gleichem Maß auch für Oberbürgermeister Thilo Rentschler. „Unsere Stadt entwickelt sich derzeit zukunftsorientiert und mit dem notwendigen Schwung nach vorne. Davon profitieren wir alle – Unternehmer, Angestellte, Eltern, Kinder, Sport- und Kulturtreibende. Wo Licht ist, ist auch immer Schatten. Leider ist es oft einfacher, populistisch die Schattenseiten auszuschlachten anstatt sich über das Licht zu freuen“, so die Fraktion.