Spatenstich für die neue DRK-Kita

Schwer fällt die etwas feuchte Erde auf die Wiese in der Weilerstraße. Feierlich geworfen wurde sie, denn genau dort soll ab sofort eine neue Kindertagesstätte des DRK-Kreisverbandes Aalen entstehen. Aufgrund der aktuellen Corona-Situation wurde nicht groß zum Spatenstich geladen, auch die Kindergartenkinder waren nicht dabei. Sie machten aber separat einen Ausflug aufs Grundstück und hinterließen einen selbstgebastelten Plakatgruß am Bauzaun.

Oberbürgermeister Thilo Rentschler dankte dem Roten Kreuz als Kindergartenträger dafür, einen wichtigen Beitrag zur Versorgung der Kinder in der Weststadt zu übernehmen. Die Gesamtkosten des geplanten Bauvorhabens betragen rund 3,9 Millionen Euro, mehr als eine Million davon trägt der DRK-Kreisverband Aalen. „Wir sind 2018 sehr gerne in die Kinderbetreuung eingestiegen. Sie bedeutet eine großartige Ergänzung für unsere sehr breite Aufgabenpalette“, so der Kreisverbandsvorsitzende Dr. Eberhard Schwerdtner.

Die Kindertagesstätte Abenteuerland soll im Sommer 2021 in Betrieb genommen werden. Insgesamt werden vier Kindergartengruppen für insgesamt 68 Kinder, über und unter drei Jahren, inklusive Ganztagesangebot erstellt.