Spassix-Nacht muss etwas abspecken

Die erste Spassix-Commedy-Nacht in Aalen am Freitag, 27. März, um 19.30 Uhr hat etwas abspecken müssen. Nicht in drei Lokalen, sondern nur in zweien – Ostertag und Scheerer-Mühle – können Comedy-Freunde an einem Abend jeweils drei Comedians hautnah erleben. Das Sancho in Aalen fällt ebenso weg wie der Comedian Emir Puyan Taghikhani. Es bleiben Dominik Herzog, Lukas Wandke und Marius Jung.

Das Konzept: einmal bezahlen, im Lokal der Wahl sitzen bleiben, die drei Comedians wandern von einem Lokal zum nächsten. Einlass ist ab 18 Uhr, die erste Show beginnt um 19.30 Uhr. Weiter geht’s mit der zweiten Show um 20.20 Uhr und so fort.

Die Comedians spielen jeweils ein Kurzprogramm von etwa 30 Minuten, danach ist eine kurze Pause bis zum nächsten Comedian.