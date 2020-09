Spaß am Tennis fernab der Weltrangliste

Nach dem ersten Corona-Fall an der Federseeschule-Gemeinschaftsschule in Bad Buchau sind bislang keine neuen Covid-19-Erkrankungen aufgetreten. Das gab Bürgermeister Peter Diesch im Gemeinderat am Dienstagabend in seinem Bericht zur aktuellen Corona-Situation in Bad Buchau bekannt.

Das Landratsamt Biberach machte indes am Mittwochnachmittag öffentlich, dass es einen weiteren Coronafall an einer weiteren Schule im Landkreis Biberach gibt.