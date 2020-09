Sparkassenmedaille in Gold und Ostalb-Oscar für Klaus Pavel

Gleich zwei große Ehrungen hat Landrat a.D. Klaus Pavel bei seiner Verabschiedung im Verwaltungsrat der Kreissparkasse Ostalb, den er 24 Jahre als Vorsitzender geleitet hatte, erhalten. Aus den Händen des baden-württembergischen Sparkassenpräsidenten Peter Schneider nahm er die Sparkassenmedaille in Gold entgegen, und von Markus Frei, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Ostalb, im Namen aller Vorstands- und Verwaltungsratsmitglieder sowie aller Sparkassenmitarbeiterinnen und -mitarbeiter den Ostalb-Oscar.

Sparkassenpräsident Schneider hob in seiner emotionalen und engagierten Rede die großen Verdienste Pavels für die Sparkassenfamilie im ganzen Land hervor: „Klaus Pavel setzte sich fast ein Vierteljahrhundert lang vorbildlich für die starke und erfolgreiche Verbindung von Kommunen und Sparkassen-Finanzgruppe ein. Nicht nur als Verwaltungsratsvorsitzender der Ostalb-Sparkasse, sondern auch in verschiedenen Gremien und als langjähriger stellvertretender Verwaltungsratsvorsitzender der LBS Südwest. Und er steht für 24 ausgesprochen erfolgreiche Jahre der Kreissparkasse Ostalb“, so Schneider. In Pavels Amtszeit hätten sich alle wichtigen Bilanzzahlen nahezu verdoppelt. Die Bilanzsumme stieg zwischen 1996 und 2019 von 3,15 auf 5,49 Milliarden Euro, die Geldeinlagen von 2,33 auf 4,36 Milliarden Euro und die Ausleihungen von 1,87 auf 3,59 Milliarden Euro. „Dafür sagt die gesamte Sparkassenfamilie herzlich Danke“, schloss der Sparkassenpräsident.

Markus Frei ergänzte einige wichtige Begebenheiten, die den Altlandrat mit „seiner“ Sparkasse verbinden: „Vier Vorstandsvorsitzende hat Klaus Pavel mitgewählt: Johannes Werner, Carl Trinkl, Andreas Götz und zuletzt mich selbst. Über zahlreiche große Baumaßnahmen hat er maßgeblich mitentschieden, zuletzt über den umfangreichen Umbau der Hauptstelle Aalen und die aufwendige Modernisierung der Geschäftsstelle am Ellwanger Marktplatz. Zum 150-jährigen Jubiläum der Kreissparkasse Ostalb konnte er bei verschiedensten Veranstaltung tausende Kunden und Gäste begrüßen und mit Richard von Weizsäcker und Roman Herzog auch zwei frühere Bundespräsidenten als Festredner.“ Besonders wichtig sei dem früheren Verwaltungsratsvorsitzenden auch immer die Sparkassenstiftung gewesen, deren Gründung er 1997 mit einem anfänglichen Stiftungskapital von zwei Millionen Euro initiiert habe und die sich mit ihm als Stiftungsvorstandsvorsitzenden und inzwischen sechs Millionen Euro Kapital zu einem wichtigen Förderer von Wissenschaft, Forschung, Bildung, Kunst und Kultur entwickelt habe.

Weitere Gruß- und Dankesworte sprachen der Vorstandsvorsitzende der LBS Südwest, Stefan Siebert, und der Personalratsvorsitzende der Kreisparkasse Ostalb, Andreas Kapfer, und Dr. Joachim Bläse, der Nachfolger Pavels als Landrat und Verwaltungsratsvorsitzender, bevor Pavel sich seinerseits bei den Gästen bedankte: „Ich bin Sparkässler durch und durch. Und ich bin dankbar, dass ich 24 Jahre lang gemeinsam mit den Verwaltungsratskollegen, den Vorständen und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiten dieser starken Kreissparkasse Ostalb viel bewegen und bewirken konnte – für diese Region und für die Menschen. Von „meiner“ Sparkasse wünsche ich mir, dass sie auch künftig gemeinwohlorientiert handelt. Das Wohl aller Menschen auf der Ostalb im Blick zu behalten war und ist mir sehr wichtig.“