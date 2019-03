Sparkassenlauf: Mit Schwung durch den Galgenwald

An diesem Samstag veranstaltet die DJK-SG Ellwangen zum inzwischen bereits achten Mal den „Sparkassen-Lauf in den Frühling“ mit Start und Ziel an der Ellwanger Rundsporthalle. Erneut werden zahlreiche Laufbegeisterte aus der gesamten Region erwartet.

Nachdem im vergangenen Jahr trotz frühlingshafter Temperaturen die winterliche Schneelage im Wald eine kurzfristige Anpassung der Strecke erforderlich machte, planen die Veranstalter in diesem Jahr wieder mit dem angestammten Rundkurs durch den Galgenwald. Erneut steht die Veranstaltung unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Karl Hilsenbek.

„Wie 2018 werden wir wieder den Fünf-Kilometer- und den Zehn-Kilometer-Lauf getrennt starten“, erläutert Manuel Türk vom Organisationskomittee der DJK-SG Ellwangen und fügt an: „In Anbetracht der zunehmenden Resonanz hat sich dieser Schritt bewährt. Auch dieses Jahr sind bereits zum jetzigen Zeitpunkt wieder viele Meldungen eingegangen.“

Um 13 Uhr startet der EnBW ODR-Schülerlauf der Jahrgänge 2008 und jünger über einen Kilometer, um 13.15 Uhr sind die Jahrgänge 2004-2007 an der Reihe.

Um 13.30 Uhr fällt dann der Startschuss zum Fünf-Kilometer-Stadtwerke Ellwangen-Hobbylauf, bei dem auch Walking und Nordic Walking angeboten werden.

Zweimal durch den Galgenwald

Der abschließende Zehn-Kilometer-Sparkassen-Hauptlauf beginnt um 14.15 Uhr und führt auf einem zweimal zu durchlaufenden Rundkurs durch den Ellwanger Galgenwald.

„Bei unserem Lauf sind alle willkommen“, betont Sebastian Link von der DJK-SG Ellwangen, „Laufeinsteiger, Hobbyläufer, Familien, Schulklassen, Betriebs- und Vereinsmannschaften genauso wie Walker oder ambitionierte Laufsportler.“

Und Manuel Türk ergänzt: „Gerade diese bunte Mischung von den Allerjüngsten bis hin zu den Senioren machte den besonderen Reiz unserer Veranstaltung aus. Da das Laufen in der Gruppe am meisten Spaß macht, freuen wir uns insbesondere über die Teilnahme von Mannschaften und Teams.“

Wie gewohnt erhält daher auch das größte teilnehmende Team einen Sonderpreis. Zudem gibt es Urkunden für alle Teilnehmer und Sachpreise für die drei schnellsten Läuferinnen und Läufer über die fünf und die zehn Kilometer.