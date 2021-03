Sparkasse unterstützt Vesperkirche Wasseralfingen mit 1000 Euro

Die diesjährige Wasseralfinger Vesperkirche hat, wie viele andere Dinge auch, unter coronabedingten Einschränkungen stattgefunden. Das hat die Verantwortlichen und die zahlreichen Helferinnen und Helfer aber nicht davon abgehalten, an jedem der zwölf Aktionstage rund 200 Essen auszugeben. Insgesamt 2500 Mahlzeiten sind so während des vierwöchigen Zeitraums zusammengekommen und haben auch die aktuelle, jetzt zu Ende gegangene Vesperkirche zu einem großen Erfolg und einer sehr wichtigen sozialen Initiative gemacht. Denn trotz des erheblich höheren Aufwands für Herstellung und Verpackung der Gerichte ist der günstige Preis von 1,50 Euro pro Mahlzeit geblieben. Und natürlich der gute Geist, der von dieser Aktion auch und gerade in diesen sehr speziellen Zeiten ausgeht.