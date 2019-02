Sparkasse unterstützt Ferienpatenaktion

Die Kreissparkasse Ostalb hat den Kreisjugendring mit einer Spende von 1250 Euro unterstützt. Das Geld soll der Ferienpatenaktion des Kreisjugendrings beim jährlichen Ferienlager in der Zimmerbergmühle zugute kommen. Damit möglichst viele Kinder das Angebot nutzen können, gibt es seit zehn Jahren diese Ferienpatenaktion. Durch Spenden wird dabei Kindern aus bedürftigen Familien eine Teilnahme am Ferienlager ermöglicht. Rund 250 Euro kostet eine Patenschaft. „Durch unsere 1250 Euro-Spende können fünf Kindern, deren Eltern sich das nicht leisten könnten, an einem der Zeltlager in den Sommerferien teilnehmen“, sagte Sparkassendirektor Michael Hirsch, Bereichsleiter bei der Kreissparkasse Ostalb, bei der Scheckübergabe. Im Namen des Kreisjugendrings und der künftigen Patenkinder bedankten sich der Vorsitzende des Kreisjugendrings, Michael Wagner, und Geschäftsführer Michael Baltes.