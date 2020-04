Spargel als Ablenkungsmittel: 51-Jährige in Supermarkt beklaut

In einem Lebensmitteldiscounter in der Wilhelmstraße ist am Mittwochvormittag gegen 9.40 Uhr eine 51-jährige Frau von zwei Pärchen angesprochen und nach Spargel befragt worden.

Während des Ansprechens wurde ihr vermutlich durch eine dieser Personen der Geldbeutel entwendet, der sich in einer schwarzen Stofftasche befand, die am Einkaufswagen eingehängt war. In diesem hatte sich neben Bargeld die Versichertenkarte, der Führerschein sowie die Bankkarte befunden.