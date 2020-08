Sparda-Bank löst Kampf ums Girokonto aus

Das Girokonto ist der Schlüssel zum Kunden, um ihm Kredite für Immobilien und Konsumgüter, Versicherungen oder Anlageprodukte wie Fonds und Aktien zu verkaufen. Denn an diesen Provisionen und Erträgen ist überhaupt etwas verdient. Das Girokonto mit seinem hohen Betreuungsaufwand dient deshalb primär als Marketinginstrument für den Vertrieb der Finanzprodukte.

Deckte früher das Geld der Kunden noch den Aufwand für die Bereitstellung der Girokonten, ging dieser Effekt in Zeiten von Null- und Negativzinsen völlig verloren. Stattdessen stiegen digitaler Aufwand und Regulatorik durch die Bankenaufsicht (BaFin) und die Margen im Bankgeschäft sanken parallel – durch niedrige Zinsen und harten Wettbewerb der Institute untereinander. In diesem Umfeld punktete die Sparda-Bank, ein Hybrid zwischen Filial- und Onlinebank, lange mit ihrem gebührenfreien Girokonto und standardisierten Finanzprodukten.

Umso mehr rücken nun die Girokontogebühren in den Fokus der Öffentlichkeit, als die Sparda-Bank ankündigte, zum 1. September gleichfalls Gebühren einzuführen. Dabei ist deren Modell simpel, weil es nur zwei Varianten gibt und zudem nicht zwischen online und Filiale unterschieden wird: Kunden unter 30 Jahren zahlen weiterhin keine Gebühr, alle anderen fünf Euro pro Monat. Einzige Ausnahme: Belegüberweisungen am Schalter kosten 1,50 Euro. Wer dagegen eine Baufinanzierung bei der einstigen Eisenbahnerbank hat, dessen Grundkosten reduzieren sich auf 3,50 Euro.

Aalens Sparda-Filialleiterin Lilia Wolf zur Folge der Gebühreneinführung: „Aktuell führen wir sehr viele Informations- und Aufklärungsgespräche.“ Mancher Kunde sehe nicht ein, eine Gebühr zu zahlen, weil er etwa die Filiale nicht nutze oder die Bankkarte. Denen antwortet die Bankerin, dass ihr Haus das Modell möglichst transparent und standardisiert halten wolle und die Bank damit jedem Preisvergleich standhalte.

Das ziemliche Gegenteil davon praktiziert die BW Bank mit sieben Girokontomodellen, die von kostenlos bis 13,90 Euro Gebühr pro Monat reichen. Der Grund: Hier versucht man, für jedes Kundenverhalten die passende, individuelle Lösung anzubieten. Überhaupt sagen die direkten Preisvergleiche über die Basisgebühren nahezu gar nichts und sind nur Momentaufnahmen, weil sich permanent Konditionen verändern.

So erhöht etwa die Deutsche Bank zum 1. Oktober die Kontogebühr von 5,90 auf 6,90 Euro. Oder die Targo führt zum selben Datum für ihre Variante „Premium“, die wiederum an Bedingungen geknüpft ist, erstmals 2,95 Euro Gebühr ein. Ohnehin definiert jedes Haus selbst, welche Leistungen in der Filiale im Preis inbegriffen sind – und welche nicht. Bei der Postbank (Giro online 1,90 Euro/Monat) kostet Abheben am Schalter 1,50 Euro, eine Überweisung 2,50 Euro und der Kontoauszugsdrucker je Vorgang 50 Cent. Bei der Targo kostet jede Aktivität am Schalter sogar 3,50 Euro.

Die Kreissparkasse Ostalb geht mit drei Modellen ins Rennen: Das Girokonto Gold kostet samt Bank- und Kreditkarte 12,90 Euro und umfasst alle Basisfunktionen wie Abhebungen, Überweisungen oder Zahlungseingänge. Die Varianten „Online“ und „Classic“ kosten 4,90 beziehungsweise 3,90 Euro, wobei erstere „bestraft“, wenn man Personal in Anspruch nimmt, und letztere je Online-Bewegung 20 bis 40 Cent berechnet.

Auf spezifische Nutzerverhalten sind auch die Angebote der Geno-Banken im Kreis ausgerichtet: Die VR-Bank Ostalb, die vor allem durch günstige 8,95 Prozent Dispozinsen auffällt, bietet ein All-Inklusive-Konto „Premium“, das 10,90 Euro im Monat kostet zuzüglich 7,50 Euro im Jahr für die Bankkarte. Den online-affinen Kunden kostet sein „Privat“ monatlich 3,50 Euro zuzüglich Karte und 20 Cent je Kontobewegung.

Leicht differenzierter ist die VR-Bank Ellwangen, bei der die Karte 30 Euro pro Jahr kostet und die drei Varianten zwischen 2,90 und 8,90 Euro im Monat. Bei der Bopfinger Bank, deren Dispo mit neun Prozent auch am unteren Ende liegt, kostet die Komplettversion „Kompakt“ inklusive Karte 14,90 Euro im Monat. Die drei anderen Varianten kosten jeweils 4,90 Euro plus 7,50 Euro für die Karte und zwischen 20 und 75 Cent je Aktivität.

Die Raiba Westhausen fällt mit den günstigsten Grundgebühren von monatlich zwei, vier und acht Euro ihrer drei Girovarianten auf. Dafür kostet die Karte 25 Euro im Jahr und bei den günstigen Versionen kostet jede Aktion 40 oder 20 Cent, abhängig vom Grundpreis.

Die Abtsgmünder Bank teilt weder auf ihrer Homepage noch per Anfrage ihre Konditionen mit. Vorstandsvorsitzender Eugen Bernlöhr: „Unsere Kunden wissen das.“

Ein interessanter Parameter sind neben Grundgebühr, Kosten für die Bankkarte und Transaktionskosten die Dispozinsen für bewilligte Überziehungslinien. Hier liegt die Targo mit 12,43 Prozent an der Spitze. Die Kreissparkasse nimmt 10,74 Prozent. Die derzeit umstrittene Sparda agiert auch hier mit 9,4 Prozent moderat, ähnlich wie die Commerzbank mit 9,75 Prozent.

Zur aktuellen Dynamik, die die Sparda-Bank mit ihrer Ankündigung von Gebühren ausgelöst hat, meint deren Filialleiterin Lilia Wolf: „Aktuell legen viele Kunden, die drei und mehr Girokonten bei uns führen, etwa für Mieteinnahmen oder Nebenjobs, diese zusammen.“ Das helfe der Bank, ihren Verwaltungsaufwand zu reduzieren. Ähnlich sieht sie es mit den Abgängern, „die hier nur ein Nebenkonto hatten, auf dem seit Jahren 300 Euro schlummern.“ Diese Verluste seien wirtschaftlich gleichfalls okay, zumal, wenn man es über Jahre nicht geschafft habe, „mehr aus einem Kundenkontakt zu machen“.

Hört man sich bei den lokalen Banken um, bestätigen alle, dass 70 bis 80 Prozent ihrer Girokontoinhaber sogenannte Vollbankkunden sind. Das heißt, deren Einkünfte fließen weitestgehend auf dieses Konto, ebenso werden davon die Überweisungen und Abbuchungen getätigt, etwa für Baufinanzierungen, die private Altersvorsorge und vieles mehr. Meist nutzt dieser Kunde zudem die Finanzprodukte seiner Hausbank, wodurch er zum Ertrag des Instituts beiträgt.

Daneben kennt jeder Anbieter die Schnäppchenjäger, die günstige Lockangebote nutzen und weiterziehen, wenn andernorts günstigere Konditionen winken. Sie erzeugen einen hohen Verwaltungsaufwand und meist nur Kosten. Und schließlich gibt es jene Kunden, wie im Handel auch, die komplett in die digitale Welt abwandern, wo Konten fast immer gebührenfrei sind, weil der Anbieter keine Filialen hat und kaum Beratung bietet.