Sparda-Bank in Aalen wächst

Insgesamt betreuen neun Filialmitarbeiter in der Johann-Gottfried-Pahl-Straße 1 mittlerweile 14 437 Kunden (plus 557). Die Kundeneinlagen stiegen um 12,5 auf 227 Millionen Euro (plus 5,8 Prozent). „Unsere Kunden suchten im vergangenen Jahr nach Sicherheit bei gleichzeitiger Liquidität und legten ihr Geld in kurzfristigen Anlagen an“, erklärt Filialleiter Rainer Hirsch den deutlichen Zuwachs der Spareinlagen. Das Kreditvolumen erhöhte sich um 8,5 auf 145 Millionen Euro (plus 6,3 Prozent).

Das seit Jahren kontinuierliche Wachstum der Bank begründet Hirsch durch den klaren Fokus auf Privatkunden und standardisierte Finanzprodukte. „Private Baufinanzierung statt Investmentbanking und die Refinanzierung aus Kundeneinlagen. Dieses Erfolgskonzept ist auch 2010 aufgegangen“, so der Filialleiter. Die hohe Rentabilität im Geldgeschäft durch interne Refinanzierung und schlanke Verwaltung könne der größte Finanzierer für den privaten Wohnungsbau in Form von vergleichsweise niedrigen Kreditzinsen an die landesweit mehr als 635000 Kunden unmittelbar weitergeben. So steigerten die Mitarbeiter landesweit ihre Produktivität um 2,4 Prozent und bewegten pro Kopf ein Kundenvolumen von 30,6 Millionen Euro.

Durch ihre klare Geschäftsstrategie blieb die ehemalige Eisenbahnerbank 2010 mit 11,7 Milliarden Euro Bilanzsumme (plus 5,4 Prozent) die zweitgrößte Genossenschaftsbank bundesweit. Die Mitglieder der Bank erhielten eine Dividende von 5,6 Prozent.