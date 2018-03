Am 15. Spieltag der 2. Bundesliga sind die Kegler des KC Schrezheim zu Gast bei der SG Wolfach-Oberwolfach gewesen. Am Ende konnten die KCler einen Punkt aus dem Schwarzwald mit auf die Ostalb nehmen.

Thomas Schweier und Kai Hornung starteten für den KC Schrezheim ins Spiel. Schweier musste zwar den ersten Satz an Björn Albrecht abgeben, erkämpfte sich dann aber die weiteren drei Sätze und gewann damit auch den ersten Mannschaftspunkt mit 549 zu 532 Kegeln. Hornung kam gut klar auf den heimtückischen Bahnen und sicherte sich gleich die ersten drei Sätze, sodass auch der Mannschaftspunkt gesichert war. Mit 598 zu 548 Kegeln erkämpfte er zudem noch einen ordentlichen Vorsprung für die Schrezheimer.

67 Kegel Vorsprung

Fabian Lutz tat sich sehr schwer und musste auf jeder Bahn kämpfen. Dennoch hatte er keine Chance gegen Florian Faißt und verlor alle vier Bahnen und somit auch den Mannschaftspunkt mit 525 zu 600 Kegeln. Dafür konnte Fabian Böhm einen weiteren Mannschaftspunkt für Schrezheim erzielen. Mit 556 zu 512 Kegeln und drei gewonnen Sätzen gegen Hagen Neumann und Simon Leitl zeigte er ein ordentliches Spiel.

Srdan Sokac fand nur schwer ins Spiel und musste gleich den ersten Satz an Jürgen Rommelfanger abgeben. Doch sein Ehrgeiz war geweckt und er erkämpfte sich die weiteren drei Sätze. So gewann er den vierten Mannschaftspunkt für Schrezheim, obwohl er mit 530 zu 542 Kegeln das schlechtere Gesamtergebnis hatte.

Christian Winter musste ebenfalls den ersten Satz an seinen Gegner Marco Teller abgeben. Auf der zweiten Bahn kämpfte er sich zwar heran, musste Teller aber auf den letzten beiden Bahnen ziehen lassen. So ging dieser Mannschaftspunkt mit 548 zu 588 Kegeln an die Gastgeber.

Am Ende stand es 4:4, da die Gastgeber aus Wolfach es schafften im letzten Durchgang den nötigen Rückstand aufzuholen und mit 3322 zu 3306 Kegeln am Ende das bessere Gesamtergebnis hatten. Nächsten Samstag steht für die Männer des KC Schrezheim ein Heimspiel gegen den KSV Hölzlebruck an. Hier gilt es wieder die gewohnte Heimstärke abzurufen. Damit die Schrezheimer sich am Ende der Saison einen ordentlichen Tabellenplatz sichern können.