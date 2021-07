Spanner filmt Frau im Sonnenstudio

Als eine 38-Jährige im Begriff war, sich in einer Umkleidekabine in einem Sonnenstudio in der Aalener Innenstadt auszuziehen, bemerkte sie, dass eine Person, die sich in der Nebenkabine aufhielt, ein Handy unter der Zwischenwand durchgeschoben hatte und wohl Aufnahmen von ihr fertigte. Die Frau trat gegen das Handy, woraufhin dieses zurückgezogen wurde. Vor Ort stellten Beamte des Polizeireviers Aalen gegen 18.30 Uhr als mutmaßlichen Spanner einen 61-Jährigen fest. Bei der Durchsicht seines Mobiltelefons konnten jedoch keine entsprechenden Bilder festgestellt werden.