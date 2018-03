Spannendes Verfolgerduell in Schloßberg

Die Teams der Fußball-Kreisliga B bestreiten am Sonntag ihren ersten planmäßigen Spieltag nach dem Jahreswechsel. Die Spitzenteams könnten ihren Vorsprung zu den Mittelfeldteams weiter ausbauen, sofern sie erfolgreich aus den Startlöchern kommen. Ganz besonders im Fokus steht das Spitzenspiel der B IV-Staffel zwischen Schloßberg und Riesbürg.

Kreisliga B II: Klassenprimus SGM Hohenstadt/Untergröningen (1./37 Punkte) hat gegen den TSV Ruppertshofen (8./14) auf dem Papier eine vergleichsweise einfache Aufgabe zu bewältigen, bereits das Hinspiel war mit 5:1 für die SGM eine eindeutige Angelegenheit.

Kreisliga B III: DJK SV Eigenzell (1./31) ist in der Fremde noch ungeschlagen, darf seine Aufgabe bei den Sportfreunden Eggenrot (5./22) allerdings keinesfalls unterschätzen. Eggenrot hatte in der vergangenen Woche mit dem 2:1-Sieg gegen Dalkingen bereits einen gelungenen Jahresstart hingelegt. Deutlich weniger Probleme dürfte derweil die TSG Abtsgmünd (2./31) gegen den SSV Aalen II (14./4) bekommen. Der Tabellenletzte besitzt mit bereits 67 Gegentreffern die anfälligste Defensive ligaweit, befand sich vor der Winterpause jedoch leicht im Aufwind. Das Spitzenduo aus Eigenzell und Abtsgmünd besitzt nunmehr ein Sieben Punkte-Polster zu den weiteren Teams dieser Spielklasse, die entsprechend unter Zugzwang stehen, um den Anschluss nicht völlig zu verlieren. Die SGM Fachsenfeld/Dewangen (3./24) gastiert beim SV Dalkingen (11./10), die SG Schrezheim (4./22) wiederum hat den FC Ellwangen II (8./19) zu Gast. Als klarer Favorit empfängt die DJK SV Aalen (6./21) die auswärts bislang noch punktlose SG Union Wasseralfingen II (12./8). Zeitgleich könnte die SGM Neunheim/Rindelbach (10./17) durch einen Sieg im Nachbarschaftsduell beim SV Jagstzell (7./20) mit dem Gegner punktemäßig gleichziehen. Der TV Neuler II (9./18) benötigt einen Heimsieg gegen den SV Lauchheim II (13./4), um den Kontakt zur Spitzengruppe wieder herstellen zu können.

Kreisliga B IV: Durch seinen Sieg im Nachholspiel der vergangenen Woche konnte der SV Ebnat II (1./31) den Platz an der Sonne zurückerobern, muss aber nun gegen den SV Elchingen (6./15) nachlegen. Den formstarken Ebnatern dürfte es in die Karten spielen, dass sich die beiden Konkurrenten FC Schloßberg (3./28) und SGM Riesbürg (2./29) am Sonntag gegenüberstehen. In vielerlei Hinsicht dürfen sich die Zuschauer dort auf ein spannendes Verfolgerduell freuen: Schloßberg stellt den ligaweit besten Angriff (44 Tore) und empfängt die sicherste Abwehrreihe (8 Gegentreffer). Riesbürg ist das einzig ungeschlagene Team in dieser Saison.

Der FSV Zöbingen (4./21) ist beim FV 08 Unterkochen II (11./11) gefordert, ebenso favorisiert tritt der Kösinger SC (5./20) bei der SGM Kirchheim/Trochtelfingen (12./10) an. Des weiteren empfängt der RV SpVgg Ohmenheim (10./11) die SGM Röttingen/Oberdorf/Aufhausen (8./12) und der SC Unterschneidheim (9./11) hat den sieglosen Tabellenletzten SV Waldhausen II (13./2) zu Gast, während der SV Lippach (7./13) spielfrei aussetzen muss.

Kreisliga B V: Das Heimspiel gegen die SGM Königsbronn/Oberkochen II (12./3) sollte für den SGM Auernheim/Neresheim (1./27) eine einfache Hürde darstellen, im Hinspiel konnte sich der Spitzenreiter aber nur hauchdünn mit 3:2 durchsetzen.