Spannende Wettkämpfe – und viel Erfolg

Am vergangenen Sonntag hat das talentierte Nachwuchsteam des MTV Aalen am Regionencup in Ulm teil genommen. Mit neun Schwimmern reiste Trainerin Carmen Deinhart an.

Tom Gentner nahm dabei an einem Rückendreikampf teil. Dabei musste er 100 Meter Rücken, 25 Meter Rücken-Beine und 50 Meter Rücken absolvieren. Bei allen drei Starts schlug er sich fabelhaft und erreichte in jedem Einzelrennen den ersten Platz. So war es wenig überraschend aber Gentner umso stolzer am Ende in der Gesamtwertung ebenfalls die Goldmedaille zu bekommen.

Marcia Jimenenz trat ebenfalls in einem Dreikampf an, allerdings in Brust. Besonders auf den 100 Metern schlug sie sich dabei sehr gut. Jimenenz durfte sich nach den drei Strecken daher auch die Goldmedaille abholen. Zusätzlich belegte sie noch die 50 Meter Freistil, über die sie sich mit einer Zeit von 0:49,06 Minuten den ersten Platz sicherte. Ida Schiller belegte wie ihre Vereinskollegin den Dreikampf in der Lage Brust. Hier hatte Sie hatte allerdings mit größerer Konkurrenzdichte im Jahrgang 2007 zu kämpfen. Dennoch packte sie der Ehrgeiz und Schiller erreichte mit drei starken Rennen einen guten vierten Platz.

Für die Brustspezialistin Paula Wilhelm war es keine Frage, dass sie sich für den Brust-Dreikampf anmeldete. Mit super Zeiten wie beispielsweise die 50 Meter Brust, die Wilhelm in 0:45,69 Minuten absolvierte, gewann sie in der Dreikampfwertung den ersten Platz. Bei den Jungs nahm Johannes Klier am Brustdreikampf teil. Auch er reihte sich in die Goldmedaillengewinner ein. So erreichte er in seinem Jahrgang 2008 den ersten Platz in der Dreikampfwertung. Zusätzlich belegte er die Sprintstrecke 50 Meter Freistil, in der er sich mit Bravour schlug. So gewann er obendrein die Silbermedaille in einer Zeit von 0:42,09 Minuten. Die beiden Pecher Brüder Leander und Quirin gingen in den Jahrgängen 2005 und 2007 an den Start. Beide lieferten sich spannenden und enge Brustrennen, in denen beide am Ende in ihrem Jahrgang ganz oben auf dem Treppchen standen. Der Freistilspezialisten David Gentner startete im Freistildreikampf und zusätzlich auf der 50 Meter Rückenstrecke. Er leistete sich beim Dreikampf auf den 100 Metern Freistil einen Frühstart, sodass er nicht mehr in die Dreikampfwertung mit aufgenommen werden konnte.

Juschkin stark

Schnell steckte er allerdings den Rückschlag weg und konzentrierte sich wieder auf seine Rennen, in denen er sich jeweils den ersten Platz sicherte. Sein Vereinskamerad Alexander Juschkin sicherte sich in den drei Strecken den ersten Platz und stand somit am Ende verdient auf dem Treppchen ganz oben. Auch er belegte die 50 Meter Rückenstrecke als Zusatz. Hier konnte er sich in 0:46,46 Minuten Gold abholen.

Auch Trainerin Carmen Deinhart war angesichts der Leistungen sehr zufrieden. „Wir sind auf einem guten Weg, wir werden im Training so konzentriert weiterarbeiten und hoffen auf viele weitere spannenden Wettkämpfe.“