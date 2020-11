Bereits im August und September wurden die Meistertitel unterm Ipf unter den Augen zahlreicher Zuschauer und bei herrlichem Tenniswetter ausgetragen. Die jährlich stattfindenden Meisterschaften der Tennisabteilung wurden dabei in der Vorrunde erstmals im Gruppenmodus und nicht mehr im KO-System ausgespielt. Dadurch konnten die Spieler ihr Können in insgesamt 142 Vorrundenpartien in elf unterschiedlichen Konkurrenzen über einen Zeitraum von sechs Wochen unter Beweis stellen. Dabei meldeten sich vom Jugend- und Aktivenbereich über die Senioren bis zu den Doppelkonkurrenzen für alle geplanten Wettbewerbe ausreichend Spielerinnen und Spieler zu den Meisterschaften an. Höhepunkt war das Finalwochenende an dem am Freitag und Samstag in den Halbfinals bereits so manches heiße Duell um die gelbe Filzkugel ausgetragen wurde. Am Sonntag kam es bei den Finalspielen dann zu folgenden Ergebnissen: Herren Einzel: Franz Möndel – Thomas Graf 6:4, 6:0; Damen Einzel: Franziska Möndel – Kathrin Uhl 6:4, 0:6 10:6; AHerren 50: Alois Uhl – Hans Sonnberger 6:4 6:4; Damen 40: Ute Beck – Roswitha Plöchl 7:6, 6:4; Herren Doppel: Franz Möndel/Stephan Möndel – Thomas Graf/Heiko Rieger 7:5, 6:1; Damen Doppel: Kathrin Uhl/Roswitha Plöchl – Franziska Möndel/Ute Beck 6:2, 6:1; Mixed: Kerstin Schlosser/Franz Möndel – Kathrin Uhl/Stephan Möndel 3:6, 6:4, 10:4; Junioren: Felix Neher – Leon Rieger 6:2, 6:3; Juniorinnen 1: Sabine Beck – Mathilda Rechtenbacher 6:0, 6:1; Juniorinnen 2: Jule Pass – Antonia Schreck 6:2, 7:6.