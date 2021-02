Spagat zwischen Familie und Ausbildung

Im Secondhand-Shop der AJO werden jedes Jahr alleinerziehende Frauen in Teilzeit zu Verkäuferinnen und Kauffrauen im Einzelhandel ausgebildet. Für die fünf Frauen, die derzeit ausgebildet werden, ist es im Moment nicht einfach. Sie müssen zum einen ihre Kinder im Homeschooling unterstützen, zum anderen aber auch selbst den Berufsschulunterricht in Form von Videokonferenzen verfolgen.

Olga Zheltova, die sich im zweiten Lehrjahr zur Kauffrau im Einzelhandel befindet, beschreibt ihren täglichen Spagat zwischen dem eigenen Lernen und den Videokonferenzen, der Betreuung ihrer vierjährigen Tochter, die derzeit nicht im Kindergarten ist, ihren beiden Schulkindern und dem Organisieren ihres Haushalts als „sehr anstrengend“, da sie auch keine Rückzugsmöglichkeiten hat. „Ich lerne im Wohnzimmer, und meine Kleine ist natürlich überall“.

Die Auszubildende May, die im Mai ihre Abschlussprüfung zur Kauffrau im Einzelhandel ablegt, fühlt sich durch die eigene Homeschool-Situation mit der Berufsschule nicht gut auf die Abschlussprüfung vorbereitet. Sie beschreibt, dass die Videokonferenzen sich zwar gut am Stundenplan orientieren, sie aber dennoch den Präsenzunterricht vermisst. „Ich glaube, ich kann in der Schule besser und konzentrierter arbeiten. Viele Inhalte muss ich mir nun selbst erarbeiten, und ich bin mir nicht sicher, ob ich auf dem richtigen Weg für die Abschlussprüfung bin, weil wir bislang nur eine Prüfung pro Fach geschrieben haben“. Sie ist unsicher, ob die Abschlussprüfung zum geplanten Termin stattfindet und wie ihre Chancen stehen, im Anschluss eine Arbeitsstelle zu finden.

Den Kontakt zum Ausbildungsbetrieb halten die Auszubildenden, in dem sie unterschiedliche Aufgaben im Shop bekommen und Kunden und Kundinnen telefonisch beraten. Über das Angebot Click & Collect nehmen die Auszubildenden Anfragen von Kunden und Kundinnen entgegen, empfehlen und beraten. Im Anschluss kann die Ware zum vereinbarten Termin in der Hofackerstrasse abgeholt werden. Der Shop bietet Frauen- Herren- und Kinderkleidung, Designerstücke und Accessoires. Darüber hinaus gibt es schöne Babyausstattung, Spielwaren, Hausrat und Dekoartikel. Da sich der Shop selbst finanziert, freuen sich die Auszubildenden sehr über gut erhaltene Waren und Frühjahrsmode, die sowohl auf Spenden-, als auch auf Kommissionsbasis angenommen werden.