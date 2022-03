Späte Ehrung für Meistermannschaft des KSV Aalen

Lothar Übelhör, Vertreter des Württembergischen Ringerverbandes für die Ringervereine im Ostalbkreis, hat die längst überfällige Ehrung zur Erringung der Meisterschaft in der Ringer-Landesklasse und dem damit verbundenen Aufstieg des KSV Aalen 05 in die nächsthöhere Liga, der Landesliga Württemberg, vorgenommen.

Der Vorsitzende des Ringerbezirks Ostalb/Rems/Fils überbrachte die Grußworte des Präsidiums des Württembergischen Ringerverbandes und betonte in einer kleinen Ansprache wie viel Freude es ihm bereite den KSV Aalen 05 insbesondere im Hinblick auf die hervorragende Jugendarbeit auszuzeichnen. Die Ehrung war aufgrund der pandemiebedigten Hallen-und Trainingssituation nicht früher möglich.

Aufgrund des Aufstieges in die Landesliga und der aktuell vielen jungen Ringer im KSV-Kader, stellt der KSV Aalen 05 erstmals seit der Saison 2016 wieder eine zweite Mannschaft, die in der Bezirksliga Württemberg an den Start gehen wird.