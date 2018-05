Spaß erst auf Mallorca

Der Partytrip nach Mallorca ist dann doch nichts für Peter Vollmann (60). Er wird am Samstagabend nach Hause fahren, ins Westfälische. Nach seinem letzten Spiel als Trainer des Fußball-Drittligisten VfR Aalen. Und vor der finalen Partie nach drei Jahren für den VfR wird Vollmann noch einmal „in aller Ruhe, ganz alleine mit der Mannschaft sprechen. Das ist mein letzter Moment, wo ich mit dem Team nochmal allein bin.“ Das soll für den VfR ab 13.30 Uhr bei Wehen Wiesbaden noch einmal „ein gutes Spiel machen und ein gutes Ergebnis erzielen.“ „Für mich wäre es nochmal ein gute Geschenk.“

Eine Spaßveranstaltung wird der Trip nach Hessen nicht, sondern nur das danach, wenn Teile der Mannschaft für zwei Tage auf der Partyinsel die Fußballer-Seele baumeln lassen und „auf dem Landstrich auf Mallorca für eine gewisse Unsicherheit sorgen wird“, wie es Vollmann mit einem Schmunzeln ausdrückt. „Wir vertreten nach wie vor dem VfR, da muss man nach wie vor eine gute Visitenkarte abgeben“, sagt der Coach vor der Partie in Wiesbaden.

„Wir werden das Spiel Ernst nehmen“, macht Vollmann klar. Ein Sieg nach drei Jahren VfR, vielleicht noch ein Sprung auf einen noch möglichen einstelligen Tabellenplatz (“was mich besonders freuen würde“) sind durchaus möglich. Die Aalener, wie auch die Wiesbadener gehen befreit von jeglichem Druck in den letzten Spieltag. Und so wird Vollmann eventuell auch dem ein oder anderen Spieler Einsatzzeit geben, „die sonst nicht so häufig spielen.“

Bei seiner letzten, launischen Pressekonferenz in der Ostalb Arena am Mittwoch musste Vollmann natürlich auch nochmal die Personalien durchgehen. Im Tor ist ein Wechsel zum Ersatzmann Raif Husic denkbar, Torben Rehfeldt ist für die Verteidigung auch eine Option. Keine Option sind Matthias Morys (Oberschenkel) und Sascha Traut (Halswirbel), fraglich sind auch Daniel Stanese (Knie) und Gerrit Wegkamp (Sprunggelenk). „Es wird sicherlich auch zu Veränderungen kommen“, verriet der Übungsleiter, wenngleich er auch seine letzte Aufstellung freilich nicht verkündete.

In Wiesbaden, wo der Drittliga-Rekordtrainer auch schon trainierte, freut sich Vollmann auf den ein oder anderen Bekannten. Die großen Emotionen gab der Coach vorher nicht preis. Wie gewohnt schätzte er den Gegner ein, der Fast-Relegationskandidat und Tabellenvierte habe „eine sehr gute Mannschaft, außer Frage. Sie wird auch im nächsten Jahr oben mitspielen“, befindet Vollmann.

Er mit dem VfR sicher nicht. Nach dem Spiel ist der „Schlusspunkt gesetzt‘“. „Es ist ganz gut, dass wir uns nach dem Spiel alle voneinander verabschieden können“, merkt Vollmann an. Der langsame Abschied, der im Januar mit der Verkündung der Beendigung der Zusammenarbeit begann, findet ein Ende.