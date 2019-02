Nur mit Kerzen ist die Thomaskirche am Sonntagabend zur Nacht der Lieder erleuchtet gewesen. Der mit modernen religiösen Gesängen aus aller Welt gestaltete Abend stieß wieder einmal auf große Resonanz: Die Kirche in Unterrombach war schon zum fünften Mal vollbesetzt.

Neu im Programm war diesmal Betriebsseelsorger Rolf Siedler mit seinen sozialkritischen Liedern und seinen rassigen Canziones aus Spanien und Südamerika. Aus Bosnien kamen erstmals drei Sängerinnen, die nicht nur Lieder aus ihrer Balkan-Heimat sangen, sondern auch von ihrem ökonomischen Projekt „Farma-Transforma“ berichteten, an dem sie mitarbeiten. „Farma“ nennt es sich, weil es sich um einen Bauernhof handelt, der genossenschaftlich betrieben wird. „Transforma“ spielt auf die Umsetzung unter örtlichen Gegebenheiten an. Der Erlös der Liedernacht kommt diesem ungewöhnlichen und beispielhaften Projekt zugute.

Walter Belge moderierte nicht nur das ganze Programm, sondern animierte auch als talentierter Gitarrist zum Mitsingen und Mitklatschen. Schon bei seinem indischen Eröffnungslied „Namaste“ machte nahezu die ganze Kirche mit. „Ich wünsch dir tiefen Frieden“ erwies sich als gesungenes Motto, unter das Monika Zähler, Christa Jensch und Susanne Funk den Abend stellten. Eberhard Schweizer lieferte den rhythmischen Background.

EIne frische und kreative Note

„Den Armen Recht verschaffen, den Stummen Stimme geben“, textete Rolf Siedler in seinem mitreißenden Song zur Gitarre. Der aufmunternde Appell an den Zuhörer soll in die oft so träge Gesellschaft hineinwirken wie der folgende Kanon „Brich auf, bewege und verändere dich, gib Leben weiter“. Den religiösen Bezug nach „oben“ stellte Siedler her mit dem spanischen „Solo le pide a Dios – allein darum bitte ich dich, Gott“.

Mit selbstgeschriebenen Liedern (Rainbow colours und Zähl die Tage) beeindruckten Bärbel Schmid und Harald Schmadlach die Besucher. Auf ebenfalls hohem Niveau bewegten sich die Eigenkompositionen (Come in and find out; Listen to the wind und Wenn ich singe) von Bernd Schmidt. Der beträchtliche Anteil an eigenen Liedern verlieh dem Programm eine frische, kreative Note.

In die multi-religiöse Landschaft Bosiens führte das orthodoxe Halleluja, der muslimische Gebetsruf und ein kroatisch-katholisches Kirchenlied. Besonders bewegend im buchstäblichen Sinne kamen die meditativen Tanzlieder an, die die Besucher aus den Bänken lockten und in langen Schlangen durch das Gotteshaus ziehen ließen. Vom heißen Tee, den die Veranstalter boten, wurde gerne Gebrauch gemacht.