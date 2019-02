Sozialführerschein: Zeitspende zeichnet das Ehrenamt aus

Den Sozialführerschein gibt es in Aalen seit 2005. Nach einer Idee der Bahnhofsmission in Ulm haben fünf Träger in Aalen den Kurs konzipiert und in diesem Jahr in der 16. Auflage veranstaltet: die Bahnhofsmission, die Caritas, die Diakonie, die katholische und evangelische Kirchengemeinde. Pfarrer Bernhard Richter erinnerte an die Anfänge des Sozialführerscheins und freute sich, dass in all den vielen Jahren und Kursen weit über 200 Menschen für das soziale Engagement im Ehrenamt qualifiziert wurden. Diakon Michael Junge stellte die verschiedenen Träger hervor und betonte das starke ökumenische Miteinander. Sylvia Kreuzer als Moderatorin des ganzen Kurses blickte zurück auf den Kursverlauf, während Margit Zenker und Susanne Kohout als Kursteilnehmerinnen in einem Anspiel ihre Eindrücke erzählten. Landrat Klaus Pavel griff die Zeitspende auf als Beispiel, wie soziales Engagement zum Gelingen eines guten Miteinanders in der Gesellschaft beitrage. „In einer Zeit, in der es den allermeisten von uns gut oder sehr gut geht, dürfen wir die nicht aus den Augen verlieren, die eben nicht ohne fremde Hilfe überleben“, betonte der Landrat. Dekan Robert Kloker hob hervor, dass bei jedem sozialen Engagement die Person eine Rolle spielt, mit der sich ein Mensch einbringt, und dankte allen, die diesen Kurs seit vielen Jahren veranstalten. Für den festlichen musikalischen Rahmen sorgten die Veeh-Harfen mit Uschi Hirsch, Hanna Wörner, Charlie Grundler und Irmgard Rathgeb. Unser Bild zeigt die Absolventen des 16. Kurses zum Sozialführerschein mit dem Schirmherrn, Landrat Klaus Pavel, Dekan Robert Kloker, Diakon Michael Junge, Sonja Kleiner und Pfarrer Bernhard Richter als Vertreter der Träger.