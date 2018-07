Sozialdemokratische Frauen sind enttäuscht

Die Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen im Ostalbkreis (AsF) ist enttäuscht. Grund sind die Vorstandswahlen im SPD-Ortsverein Aalen.

Aus Sicht der AsF könne es in einem Ortsverein mit so vielen Mitgliedern und im Jahr 2018 nicht sein, dass von 16 Vorstandsmitgliedern nur eine Frau dabei ist. „Im engeren Vorstandsteam sind sogar nur Männer vertreten“, teilt der AsF mit und bedauert, dass es nicht gelungen ist, Frauen für die Mitarbeit im Gremium zu gewinnen. „Die Partei ist jung und weiblich, das unterstreichen die vielen Neueintritte aus den letzten Monaten. Eine entsprechende Abbildung im SPD-Vorstand sollte daher ein Leichtes sein“, so die AsF weiter. Hier erwarten sich die SPD-Frauen eindeutige Impulse vom neuen Vorsitzenden Timo Lorenz, nicht zuletzt bei der quotierten Listenbesetzung zur Kommunalwahl 2019. „Als Juso aus dem linken feministischen Richtungsverband der SPD sollte die Gleichstellungspolitik auch für ihn ein Credo sein“, heißt es in der AsF-Mitteilung.