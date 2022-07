Souveräner Titel im Kids Cup

Die Kids Cup-Mannschaft der TA SV Eintracht Kirchheim/Dirgenheim wurde diese Saison, wie schon im vergangenen Jahr, Meister ihrer Staffel.

Es wurden wieder alle Verbandrundenspiele gewonnen, der Unterschied dieses Jahr jedoch, in fünf Rundenspielen gegen die Mannschaften aus Pfahlheim, Riesbürg, Unterschneidheim, Waldhausen und Lauchheim wurde nicht ein einziges Match verloren, auch kein einziger Satz wurde abgegeben und somit steht am Ende die Statistik bei 5:0-Siegen, 30:0-Matches und 60:0-Sätzen. Zudem wurde die zweite Mannschaft des Kids Cup-Teams Vizemeister und rundet die erfolgreiche Saison in dieser Altersklasse ab. Auf dem Bild (von links): Evelyn Dörr, Anna Ergezinger, Rosalie Joas, Paulina Lindecke und Felicia Bihr.