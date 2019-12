Vor Kurzem hat das Racing Team Mögglingen seine Jahresabschlussfeier im Gasthof Grüner Wald in Untergröningen abgehalten.

Der Titel des Clubmeisters 2019 ging dieses Mal an das Duo Jan-Marc Soutschka und Daniela Kurz. Auf den weiteren Plätzen folgten: 2. Thomas Schober, 3. Alexander Ebert, 4. Siegfried Röger, 5. Christian Förstner, 6. Karin Tielesch, 7. Jochen Kurz, 8. Franziska Röger, 9. Jürgen Windmüller, 10. Darius Gitzel, 11. Roland Wagner, 12. Michael Bleicher, 13. Michael Spinner, 14. Jürgen Bleicher.

Die Vorständin Franziska Röger begann die Sportfahrerehrung mit einem Rückblick auf die Ostalbrallye 2019, den Helfereinsätzen bei anderen Veranstaltungen sowie dem Clubausflug nach Augsburg. Sportleiter Siegfried Röger gab einen kurzen Ausblick auf das Jahr 2020 mit den anstehenden Änderungen beim Reglement und Fahrzeugen. Er schaute zufrieden auf das sehr erfolgreiche Jahr zurück und lobte die sehr starke Fahrerriege des Racing Team Mögglingen.

So konnte Jochen Kurz aus Schwäbisch Hall den Baden-Württemberg-Franken-Rallyepokal für sich entscheiden. Trotz Fahrzeugausfall kämpfte das Team Jan-Marc Soutschka und Daniela Kurz aus Mittelrot bis zuletzt um Punkte im DMSB Rallye Cup und konnte sich den 3. Gesamtplatz in der Gruppe G sichern.

Bei Saar-Pfalz Rallye am Start

Bei der Saar-Pfalz Rallyemeisterschaft konnte sich Jan-Marc Soutschka den 3. Gesamtplatz sowie Daniela Kurz den 2. Gesamtplatz in der Beifahrerwertung sichern. Im Bereich Clubslalom Bereich fuhr Jürgen Windmüller aus Böbingen im ersten Jahr des Württembergischen Automobil Slalom Pokals einen 5. Gesamtplatz in der Klasse 10 der Serienfahrzeuge ein. Die Ortsclubwertung der Ostalb-Sprengel-Meisterschaft ging zum dritten Mal in Folge an das Racing Team Mögglingen.