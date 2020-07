Soroptimisten sagen „Nein zur Ware Frau“

Der Club Soroptimist Aalen/Ostwürttemberg hat der SPD-Bundestagabgeordneten Leni Breymaier in Berlin eine Unterschriftensammlung übergeben. Die Soroptimisten engagieren sich in einem Bündnis gegen Menschenhandel und (Zwangs-)Prostitution. Konkret geht es um Aufklärungskampagnen in rumänischen und moldawischen Schulen und zahlreiche Aktionen deutschlandweit und auf der Ostalb. Breymaier wird die Unterschriftensammlung an Bundesfamilienministerin Franziska Giffey weitertragen, sicherte sie zu.

Der Club Soroptimist Aalen/Ostwürttemberg klärt junge Menschen in Osteuropa vor Ort über Menschenhandel und Prostitution auf, über die Methoden der Menschenhändler, und sagt Nein zur „Ware Frau“. Bereits 2015 hat der aus 30 Frauen bestehende Club gemeinsam mit Kriminalkommissar a.D. Manfred Paulus aus Ulm, Buchautor und Kenner der Rotlichtszene, eine Initiative gegen Menschenhandel und Zwangsprostitution ins Leben gerufen. Es geht den Soroptimistinnen darum, politische Aufmerksamkeit zu erreichen. Ziel der Organisation ist es deshalb, die Situation in Deutschland zu reformieren und ein gesellschaftliches Umdenken zu erreichen.

Die Nachbarländer Schweden, Norwegen, Frankreich, aber auch Kanada, Island und Israel würden zeigen, wie es gehe, wie ein gesellschaftlicher Konsens erreicht werden könne, dass sich Prostitution und Menschenrechte ausschließen. Ihre Erfahrungen haben die Sorores darin bestätigt, die Aufklärung in Osteuropa zu intensivieren, wie auch direkt vor Ort die Zustände anzuprangern – getreu den soroptimistischen Grundsätzen: „bewusst machen, bekennen, bewegen“.

Aus den Initiativen ist 2018 das Ost-alb-Bündnis gegen Menschenhandel- und (Zwangs-)Prostitution hervorgegangen. Über 100 Organisationen, Unternehmen, Vereine und Einzelpersonen haben sich bis heute angeschlossen mit dem Ziel, aufzuklären und ein Bewusstsein zu schaffen für die Situation auch hier auf der Ostalb.