Sorge um Strukturwandel

Der Landtagsabgeordnete Winfried Mack (CDU) hat sich mit 15 Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern aus dem Wahlkreis Aalen zum Gedankenaustausch getroffen – virtuell in einer Online-Schalte. Neben der Corona-Lage wurde unter anderem über die kommunalen Finanzen der nächsten Jahre gesprochen.

„Man trifft sich nicht mehr auf den Festen der Region“, auch das sei ein Effekt von Corona, so Mack. Daher habe er das lang geplante Bürgermeistergespräch nicht abgesagt, sondern virtuell angeboten. 15 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister nahmen sich die Zeit für den Austausch. Ein Thema dabei: die Entwicklung der Finanzen in den Kommunen. In diesem Jahr haben Bund und Land die Gewerbesteuer ausgeglichen und die Kommunen beispielsweise bei den ausgefallenen Kita-Gebühren unterstützt. Auch die Gelder für den Digitalpakt können unbürokratisch sofort abgerufen werden, um die Digitalisierung an den Schulen voranzutreiben. „Natürlich kann das in den nächsten Jahren nicht im gleichen Maße erfolgen. Klar ist aber auch, dass unsere Städte und Gemeinden durch ihre Investitionen in die Infrastruktur die Konjunktur ankurbeln. Daher werden wir die Kommunen auch in den nächsten Jahren finanziell unterstützen“, betont Mack, der auch stellvertretender Vorsitzender der CDU-Landtagsfraktion ist.

Beim Thema Infrastruktur galt der Blick vor allem dem Ausbau der B29 und der Rems- und Oberen Jagstbahn. „Wir brauchen sehr gute, staufreie Straßen und gleichzeitig verlässliche Bahnverbindungen und das in alle Richtungen“, unterstreicht Mack. Der Strukturwandel werde auch dazu führen, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weitere Wege zu ihrem Arbeitsplatz fahren müssten. Deshalb seien schnelle Wege in Zukunft von noch größerer Bedeutung.

Der Breitbandausbau war ein weiterer Punkt, der von vielen Bürgermeistern angesprochen wurde. Sie forderten, vor allem die Beantragung müsse vereinfacht werden und die Genehmigung zügiger erfolgen, damit die Kommunen ihre Bürger mit schnellem Internet versorgen könnten.

Sorgen bereitet dem Landtagsabgeordneten und den Bürgermeistern der Strukturwandel in der Region. Diese sei stark von der Automobilindustrie abhängig, das zeige auch die Schließung des Magma-Werks in Bopfingen. „Zum Glück haben wir viele zukunftsorientierte Branchen in der Region. Bei den Themen Batterie, Photonik und Bioökonomie sind wir top aufgestellt und können so auch viele neue Arbeitsplätze schaffen. Auch die sehr gute Start-up-Kultur und die Hochschule Aalen sind für die ganze Region ein großes Plus“, sagt Mack.