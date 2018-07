Sorg ist neuer stellvertretender Leiter des Planungsamtes

In der Sitzung des Kultur,- Bildungs- und Finanzausschusses ist Dominik Sorg zum stellvertretenden Leiter des Planungsamtes der Stadt Aalen gewählt worden.

Sorg hat an der Universität Kassel studiert und kann die akademischen Grade Diplom-Ingenieur in der Fachrichtung Stadtplanung sowie Master of Science in Stadt- und Regionalplanung vorweisen.

Der gebürtige Aalener ist seit Juli 2013 beim Stadtplanungsamt angestellt und war dort bereits 2009/2010 schon einmal tätig. Bevor er 2013 beim Planungsamt der Stadt Aalen mit stadtplanerischen Aufgaben in der Kernstadt betraut wurde, war Dominik Sorg als Projektleiter im Planungsamt der Stadt Leonberg beschäftigt.

Dominik Sorg ist verheiratet, Vater eines Kindes und lebt in Aalen. Er wird zukünftig beim Stadtplanungsamt insbesondere für die Themen Städtebau, Stadtgestaltung und verbindliche Bauleitplanung zuständig sein.