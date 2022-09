Sophie Stich und Eberhard Gaupp: Jugend trifft auf Erfahrung

Im Rampenlicht. Scheinbar auf den ersten Blick ganz ohne einen triftigen Grund. Auf der Anlage des TC Aalen sind in diesen Tagen zwei Sportler im Mittelpunkt gestanden, die die besondere Geschichte des Aalener Vereins verkörpern, Sophie Stich (10 Jahre) und das älteste Mitglied des Vereins. Eberhard Gaupp kann auf 93 Lebensjahre zurückblicken. Sein Verein, der TC Aalen sogar auf mittlerweile rund 126 Jahre. Stolze Zahlen und spannende Geschichten.

Dreharbeiten für den Jubliäumsfilm

Eine Kamera, zwei Stühle auf dem Tennisplatz und der eine andere verdutzte Sportler des Vereins, der sich fragte, was ist denn hier los? Es liefen die Dreharbeiten für einen Film, der auf die bewegte Geschichte des Aaleners Vereins blicken soll. Ein Geschenk an die Mitglieder, Sponsoren und Freunde, die das Werk beim Jubiläumsabend erstmals in Augenschein nehmen können. Im Mittelpunkt zwei Sportler, die den Verein auf besondere Art und Weise verkörpern sollen. „Ich fühle mich sehr wohl“, sagt Gaupp, der einst selber Hand anlegte für seinen TC Aalen, als es um den Bau des Vereinsheims ging: „Im Jahre 1948 war ich auf dem Dach und habe selbst mitgeholfen.“

Faszination Tennis

Seither sind einige Jahre ins Land gegangen. Die Faszination und die Leidenschaft für den Sport mit dem Schläger und dem gelben Filzball, die hat er nicht verloren. „Ich hätte natürlich gerne viel besser gespielt, das ist klar. Aber, das war für mich beruflich nicht möglich.“ Es fehlte eben die Konstanz in seinem Spiel. „Bewegung und nette Gespräche mit netten Leute“, das verbindet das langjährige Mitglied des TC Aalen allerdings bis heute mit seinem Sport. Ein Sport, den die zehn Jahre alte, sympathische Sophie Stich ebenfalls seit fast zwei Jahren trainiert und damit letztlich spielt. Die Vorbilder? Die Aushängeschilder Alexander Zverev und Angelique Kerber. Stich spielt Tennis, weil es eben „Spaß macht“. Das große Plus dabei: „Man spielt alleine und kann die Schuld nicht auf andere schieben.“ Tennis ist allerdings nicht der erste Sport, den die junge und ehrgeizige Sportlerin bereits ausprobiert hat. „Davor war ich immer beim Turnen.“ Der Papa brachte sie letztlich zum Tennis. Zunächst spielte sie einfach nur so ein wenig mit.

Sophie Stich trainiert zwei bis drei Stunden in der Woche

Erst seit etwas mehr als 1,5 Jahren hat sie das Training aufgenommen. Zwei bis drei Stunden verbringt sie seitdem in der Woche damit. Ihr Vater spielt im Übrigen selbst und auch ihr Bruder greift gerne und oft zum Tennisschläger. „Ich will besser spielen, als er und gegen ihn gewinnen“, nennt Stich eine große Motivationsspritze. Von ihrem Bruder und ihrem Vater schaut sich das zehnjährige Mädchen, das von Steffen Gamper trainiert wird, zudem viel ab. Generell wolle sie selbst immer besser werden und mehr Spiele für sich entscheiden. Ihre Stärke bislang sind die Grundschläge. Steigerungspotenzial sieht sie selbst beim Aufschlag und beim Mittelgriff. Der Reiz der Ferne ist es nicht, den sie verfolgt. Es sind vielmehr die Berge, die Stich faszinieren. Ein Grund, das neue Hobby: Klettern. „Das will ich unbedingt noch machen.“ Im Fokus steht hier ebenfalls „etwas alleine zu schaffen“. Mit der eigenen Willenskraft Berge versetzen. Das gilt freilich auch im Tennis. „Sie ist ein ganz reizendes Mädchen“, lobt Gaupp seine Filmpartnerin: „Wenn die Jugend im Aalener Tennisclub so ähnlich ist, dann geht es beim TC Aalen auch in Zukunft gut weiter.“

Weiter geht es auf den Tennisplätzen mit großem Sport bereits ab dem 16. September mit dem TC Aalen Cup. Einen Tag danach, am 17. September, steigt die große Jubiläumsfeier zu 125+1 Jahren TC Aalen im Kulturbahnhof in Aalen (19.30 Uhr).