Diese Woche verwöhnt uns wettermäßig mit Sonnenschein und Frühlingswärme bis zum Abwinken. Bis Samstag dürften 60 bis 70 Sonnenstunden kein Problem sein, und erst danach wird das Hoch vielleicht etwas wankelmütiger. Sicher ist aber auch das nicht. Derweil nimmt allerdings bei hohen Verdunstungsraten auch die Trockenheit, und damit die Waldbrandgefahr zu. Bei den Temperaturen liegen wir im oberen Mittelfeld der aprilüblichen Werte, wobei dieser Monat ohnehin zu vielem fähig ist. Von -11 Grad und 25 Zentimeter Schnee bis 31 Grad im Schatten und Hitzegewitter gab es in den Ellwanger Aufzeichnungen zu dieser Jahreszeit schon alles.

Auch heute scheint die Sonne wieder zwölf Stunden lang vom blauen Himmel, an dem sich höchsten eins paar lockere Schönwetter- Quellwolken bilden. Die Temperaturen steigen bis zum mittleren Nachmittag auf frühlingshafte 18 Grad in Neresheim, 20 in Abtsgmünd und 21 in Böbingen. In der Nacht kühlt es auf 5 bis 1 Grad ab, vereinzelt gibt es Nebel und geringen Bodenfrost.

Morgen sonnig, 20 bis 23 Grad.