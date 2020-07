Sommerpredigtreihe geht in die zehnte Runde

Als Ralf Drescher am 1. Mai 2011 seinen Dienst in Aalen begann, wurde auch die Idee geboren, im Sommer eine Predigtreihe anzubieten. Es begann mit einer Reihe übers Pilgern und auch Kriminalgeschichten waren schon Thema. Dieses Jahr heißte es „Durch die Nacht – Wo Mensch und Gott sich verbergen und einander begegnen“. Pfarrer Bernhard Richter beginnt die Reihe am 26. Juli mit dem Thema „Du bist mehr als das, was du (nicht) tust“ und einer Predigt über Römer 3,21-28. Am Wochenende drauf hält Pfarrerin Caroline Bender ihre Predigt über das Buch Rut unter der Überschrift „Wie ist der Weg so lang“. Dekan Ralf Drescher predigt am 2. August in Waldhausen vor dem Christushaus und am 30. August in der Klinik und in der Stadtkirche. Sein Thema lautet „Die Kraft, Grenzen zu überwinden“ mit dem Text aus Johannes 4. Am 9. August in der Stadtkirche und am 23. August im Gemeindehaus predigt Pfarrerin Theresa Haenle über den Elia und 1. Könige 19 unter dem Motto „Allein, aber nicht verlassen“. Pfarrer Jan Langfeldt predigt über Psalm 139 am 16. August in der Klinik und in der Stadtkirche und am 6. September vor dem Christushaus. Sein Motto lautet „In dunkler Nacht“. Mit Werner Kugler und Uli Marstaller beteiligen sich zwei Ruhestandspfarrer an der Predigtreihe. Marstaller predigt am 6. September in der Klinik und in der Stadtkirche unter der Überschrift „Er weckt mich alle Morgen“ über Jesaja 50.4-9 und Kugler hat Johannes 16.33 als Text und „Fürchte dich nicht“ als Thema. Foto: Thomas Siedler