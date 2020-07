Sommerkonzerte in kleiner Besetzung

Nachdem sich die Junge Philharmonie Ostwürttemberg (JPO) in ihren Jubiläumsjahr dazu gezwungen sah, die Konzerte des Frühjahrsprojektes abzusagen, soll das Sommerprojekt mit drei Konzerten definitiv realisiert werden.

Darüber sind sich Landrat Pavel, der Vorsitzender der JPO, Dirigent Uwe Renz und die JPO-Geschäftsführer, Ines Mangold-Walter und Moritz von Woellwarth, einig. So wird das Nachwuchsorchester am Sonntag, 13. September um 18 Uhr in der Stadthalle Aalen, am Freitag, 18. September um 20 Uhr im Forum Schönblick in Schwäbisch Gmünd und am 19. September um 20 Uhr in der Waldorfschule Heidenheim konzertieren.

Auch wenn sich die derzeitige Situation etwas entspannt hat, gelten für diese Veranstaltungen strenge Hygienebestimmungen und Sicherheitsauflagen, sodass die Junge Philharmonie Ostwürttemberg nicht wie gewohnt mit großem Orchester, sondern nur in kleiner Besetzung, zwischen 10 bis 25 Musikerinnen und Musiker, konzertieren wird. Daher kommen unter der Leitung von Uwe Renz auch Stücke zur Aufführung, die sich für ebendiese kleine, kammermusikalische Besetzung eignen. Neben Antonín Dvoráks Serenade op. 44 und Joseph Haydns Notturno Nr. 5, werden von Ottorino Respighi die Antiche Danze Ed Arie („Alte Tänze und Weisen für Laute“) aufgeführt sowie das Konzert für Marimba und Streicher des französischen Komponisten Emmanuel Séjourné.