Sommerflaute und Corona lassen Arbeitslosenzahlen steigen

Die Zahl der arbeitslos Gemeldeten in Ostwürttemberg stieg im Juli um 280 auf 11 121 Personen. Dies bedeutet einen Anstieg gegenüber dem Vormonat um 2,6 Prozent. Die Arbeitslosigkeit ist damit nicht mehr so stark gestiegen wie in den Vormonaten, liegt aber auch im Juli deutlich über dem Landesdurchschnitt von 1,5 Prozent.

Die Arbeitslosenquote in Ostwürttemberg erhöhte sich im Juli damit um weitere 0,1 Prozentpunkte und liegt nun bei 4,4 Prozent. Im Land hingegen stagnierte die Quote bei ebenfalls 4,4 Prozent. „Neben dem konjunkturellen Anstieg der Arbeitslosigkeit in den letzten Monaten, verursacht durch die Covid-19-Pandemie, können wir momentan, wie jedes Jahr in den Sommermonaten, einen saisonal bedingten Anstieg bei den Arbeitslosen feststellen“, so Elmar Zillert, Vorsitzender der Geschäftsführung der Arbeitsagentur Aalen, „was wir aber auch feststellen können, ist ein geringerer Anstieg der Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Vorjahr. 2019 hatten wir einen Anstieg der Arbeitslosen von Juni auf Juli in Höhe von 5,5 Prozent.“

Auch die Dynamik auf dem regionalen Arbeitsmarkt habe weiter leicht an Fahrt aufgenommen. So konnten im Juli 654 Arbeitslose eine Erwerbstätigkeit aufnehmen. Dies sind neun Prozent mehr als noch im Juni. „Der Arbeitsmarkt zeigt sich aktuell verhältnismäßig stabil, was wir in erster Linie dem Instrument der Kurzarbeit zu verdanken haben. Gleichwohl gehen wir in den kommenden Monaten von weiter steigenden Arbeitslosenzahlen aus, jedoch rechnen wir nicht mehr mit einem so hohen Anstieg wie in den vergangenen Monaten“, so Zillert. Seit Beginn der Pandemie seien insbesondere die Jugendlichen und jungen Erwachsenen überproportional von Arbeitslosigkeit betroffen.

Stellenangebote: Der Arbeitsagentur und den Jobcentern in Ostwürttemberg wurden im Juni 519 Arbeitsstellen zur Besetzung gemeldet. Dieses sind mit einem Minus von 36 Arbeitsstellen weniger als im Monat Juni. Den höchsten Stellenrückgang seit Jahresbeginn gibt’s im Bereich des verarbeitenden Gewerbes, dem Handel und in der Arbeitnehmerüberlassung.

Ausbildungsmarkt: Seit Beginn des Berufsberatungsjahres im Oktober meldeten sich im Bezirk der Agentur für Arbeit Aalen 2353 Bewerber für Berufsausbildungsstellen. Das waren 13,3 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Durch die hohe Ausbildungsbereitschaft der Betriebe in Ostwürttemberg ist die Nachfrage nach geeigneten Bewerbern nach wie vor sehr hoch. Ende Juli waren 508 Bewerber noch unversorgt und 1414 Ausbildungsstellen noch unbesetzt.

Kurzarbeit: Insgesamt stellten in den vergangenen vier Monaten 4498 Betriebe eine „Kug-Anzeige“, 3285 im Ostalbkreis, 1218 im Landkreis Heidenheim. Die Zahl der voraussichtlich Betroffenen beläuft sich auf 72 103 (Ostalbkreis 52 627, Landkreis Heidenheim 19 476). Damit sind 39 Prozent aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Ostwürttemberg von Kurzarbeit betroffen.

Digitale Unterstützungsangebote für Betriebe: Auf der Website der Bundesagentur für Arbeit unter www.arbeitsagentur.de stehen Betrieben und Unternehmen – insbesondere Kleinbetrieben – digitale Unterstützungsangebote für die Erstellung von Anzeigen zur Kurzarbeit, sowie zur Abrechnung zur Verfügung. Weiterhin steht den Unternehmen auch eine kostenlose Kurzarbeit-App der BA zur Verfügung. Unterlagen können per Smartphone eingescannt, hochgeladen und per E-Mail direkt an die zuständige Stelle geschickt werden.