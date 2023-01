Solidaritätsaktion mit der Guggenmusikanten der Region

Auf die Gassen, fertig … Los!“: Unter diesem Motto starten die Guggenmusiken auf der Ostalb in diesem Jahr in die nach zweijähriger Corona-Zwangspause wieder stattfindende Fasnacht. Als Solidaritätsprojekt der Guggenmusiken auf der Ostalb gestartet, genießt die Ostalb-Guggen-Plakette laut einem Presseschreiben mittlerweile Sammlerstatus. In diesem Jahr erscheint sie bereits zum dritten Mal. In limitierter Stückzahl (2023 Stück) zu je fünf Euro ist die Plakette bei einer der 17 teilnehmenden Guggenmusiken erhältlich. Der Verkauf läuft seit Dreikönig.

Die Initiatoren, die Oschtalb Ruassgugga 1978 Aalen, die Gmendr Gassafetza Schwäbisch Gmünd und die Freiwillige Guggenmusik Überdruck Wetzgau hatten sich 2022 erneut mit einer Idee zur Ostalb-Guggen-Plakette an das Larvenatelier Horror Wäber aus Lörrach gewandt, um das auch in diesem Jahr großartige Motiv zu entwerfen und die Plaketten produzieren zu lassen. Die Initiatoren setzten dabei auf tatkräftige Unterstützung der Sponsoren, die zusätzlich nötige finanzielle Mittel zur Verfügung stellten.

Nun soll die Plakette weiterhin den Zusammenhalt der 17 teilnehmenden Guggenmusiken auf der Ostalb symbolisieren und allen Guggenmusik-Liebhabern, Gönnern und Unterstützern zeigen, dass die Guggen den Corona-Pandemiejahren getrotzt haben. Mit viel Herzblut und mit schrägen Tönen wollen sie erneut in den Gassen unterwegs sein.

Teilnehmende Guggenmusiken sind: Bäraberg Schiddler, Fachsenfelder Schloß-Gugga, Freiwillige Guggenmusik Überdruck, Gmendr Gassafetza, Gmendr Altstadtfäger, Notenfurzer Waldhausen, Nuilermer Schlierbachfetzer, Nuilermer Loimasiadr, Oschtalb Ruassgugga Aalen, Reichenbacher Ruassgugga, Remstalgugga Bäbenga, Riasrandgugga Geisle, Röhling Stones, Schollaklopfer Tannhausen, Schwoba Gwidd’r Oberkochen, Waldstetter Lachabatscher, Wörter Rotachgugga.