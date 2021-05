Solange der Vorrat reicht: Ärzte dürfen über den Piks entscheiden

Niedergelassene Ärzte, die auch Corona-Impfungen anbieten, sind seit Wochen am Anschlag. Um neben der regulären Sprechstunde Patienten zu impfen, wurde in vielen Aalener Arztpraxen die Sprechstunde ausgeweitet. Mit Aufhebung der staatlich verordneten Impfpriorisierung ab kommenden Montag können sie künftig selbst entscheiden, wen sie zuerst impfen wollen. Dadurch werde sich der hohe Verwaltungsaufwand verringern und die Organisation von Terminen werde sich einfacher gestalten, sagt Kai Sonntag, Pressesprecher der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Baden-Württemberg, im Gespräch mit den „Aalener Nachrichten“. „Wer aber glaubt, dass dadurch mehr Bürger schneller geimpft werden, der irrt.“

In Zeiten von Corona und dem Impfmarathon in vielen Aalener Praxen einen Ansprechpartner ans Telefon zu bekommen, ist nahezu unmöglich. Die Leitungen mit Anrufen von Bürgern, die einen Impftermin wollen, laufen heiß. Ein Durchkommen ist aufgrund des Andrangs kaum möglich. Ellenlang sind mittlerweile auch die Wartelisten von Impfwilligen, die bislang nach der staatlich vorgegebenen Priorisierung „abgearbeitet“ wurden und täglich weiter anwachsen. Hier noch den Überblick zu behalten und zu priorisieren, sei nahezu unmöglich, sagen einige niedergelassene Aalener Ärzte.

Ab Montag können diese selbst entscheiden, wer ihrer Ansicht nach die Impfung dringend braucht. Geimpft werden können dann alle Bürger ab 16 Jahren mit dem Impfstoff Biontech und ab 18 Jahren mit dem Impfstoff Astrazeneca, sagt Sonntag. Die Aufhebung der Priorisierung ermögliche den Ärzten mehr Flexibilität bei der Vergabe von Impfterminen. Bislang sei es in vielen Praxen so gehandhabt worden, dass Patienten der Priorität eins und zwei telefonisch kontaktiert worden seien, um ihnen ein Impfangebot zu offerieren. Diesen Aufwand könnten sich die Arzthelferinnen und medizinischen Fachangestellten künftig sparen. Dem Arzt stehe es nunmehr frei, wem er den Piks verabreichen will, wobei Sonntag davon ausgeht, dass nach wie gefährdete Bürger die oberste Priorität haben werden.

Der bürokratische Akt der Impfpriorisierung sei für den Pressesprecher der KV für viele auch ein Impfhindernis gewesen. Überdies sei die Priorisierung in vielen Praxen schon lange aufgeweicht worden. Trotz deren Aufhebung bleibe die Impfstoffmenge allerdings weiterhin begrenzt, sagt Sonntag. Deshalb müssten Patienten nach wie vor Geduld haben und sollten ab Montag nicht die Arztpraxen stürmen.

Die von den Praxen bestellten Biontech-Impfdosen würden derzeit für die Zweitimpfung benötigt, für eine Erstimpfung dürften lediglich pro Woche maximal zwölf weitere Dosen bestellt werden, sagt Sonntag. Für Astrazeneca gebe es keine Begrenzung in der Bestellmenge, was allerdings nicht heiße, dass die Dosen unbegrenzt lieferbar seien und die georderte Menge auch tatsächlich in den Praxen ankommt. Die Impfstoffe Johnson & Johnson und Moderne seien bislang für Arztpraxen nicht vorgesehen. Ab Juni werden die Impfstoffmengen an die niedergelassenen Ärzte noch einmal steigen, sagt Sonntag. Dann könnten auch mehr Termine vergeben werden. Überdies sollen ab Juni auch Betriebsärzte nach und nach in das Impfen einbezogen werden.

Ärzte dürfen über den Piks entscheiden

Im Kreisimpfzentrum (KIZ) in der Ulrich-Pfeifle-Halle gilt nach wie vor die Impfpriorisierung, um sicherzustellen, dass Menschen mit hohem Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf oder mit hohem Ansteckungsrisiko zuerst geimpft werden, sagt Susanne Dietterle, Pressesprecherin des Landratsamts Ostalbkreis. Voraussichtlich ab Anfang Juni wird auch dort laut Pressemitteilung des Sozialministeriums eine Aufhebung der Priorisierung möglich sein.

Geöffnet worden ist allerdings ab kommenden Montag die Terminfreigabe für Menschen der dritten Priorität. Demnach können sich laut Sozialministerium bestimmte Berufsgruppen, die im Arbeitsalltag einem erhöhten Infektionsrisiko ausgesetzt sind, um einen Impftermin bemühen. Dazu zählen etwa Personen, die in besonders relevanten Positionen in Unternehmen der kritischen Infrastruktur oder der Verwaltung tätig sind, aber auch Beschäftigte im Lebensmitteleinzelhandel, Busfahrer und Journalisten.