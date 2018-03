Sohn bedroht Vater mit Messer und schlägt zu

Ein 22-Jähriger hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag seinen Vater bedroht und geschlagen. Der junge Mann klingelte gegen 1.30 Uhr an der Tür der elterlichen Wohnung. Als der Vater öffnete, drängte der Sohn den Vater unter Schlägen in die Wohnung. Der Streit verschärfte sich, als der Sohn ein Messer nahm und seinen Vater damit bedrohte. Die Mutter konnte kurz dazwischen gehen und beide Elternteile gelangten ins Freie. Der Sohn folgte ihnen auf die Straße. Erst als der Vater die Polizei verständigen konnte, ließ er ab und flüchtete. Warum der Sohn sich so seinen Eltern gegenüber verhielt, konnte bisher nicht geklärt werden. Die Ermittlungen führt das Polizeirevier Giengen.