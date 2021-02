Sofortiges Saisonende ohne Wertung

Die drei Handballverbände aus Baden (BHV), Südbaden (SHV) und Württemberg (HVW) sowie der Verein Handball Baden-Württemberg e.V. (HBW), der den Spielbetrieb der Baden-Württemberg Oberliga organisiert, beenden ab sofort gemeinsam die laufende Hallensaison. Das gilt für alle Spiele ab der Baden-Württemberg Oberliga abwärts, eine Wertung der Spielrunde 2020/2021 findet nicht statt.

In den Ligen der drei Verbände gibt es keine sportlichen Auf- oder Absteiger. Über einen eventuellen Auf- und Abstieg in beziehungsweise aus der 3. Bundesliga ist noch nicht entschieden, deren Austragung liegt in der Verantwortung des Deutschen Handballbundes (DHB). Ebenso wartet man in der Altersklasse der B-Jugend noch auf Entscheidungen des DHB. Sollte der DHB an der Ausspielung der Deutschen Meisterschaft in der B-Jugend festhalten, müssen hierfür Teilnehmer aus der BWOL gemeldet werden.

„Wir fokussieren unsere Aktivitäten nun auf die Planungen für die Spielrunde 2021/2022“, erklärt Peter Knapp (Oftersheim), der Präsident des Badischen Handball Verbandes und Vorstandsvorsitzende von Handball Baden-Württemberg, und ergänzt: „Im Bereich der Jugend zielen diese auf eine sportliche Qualifikation für die Runde 2021/2022.“