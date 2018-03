Sobek-Bau im Stadtoval

Im Stadtoval, dem Schlüsselquartier der Aalener Stadtentwicklung, entsteht nach Angaben der Kreisbaugenossenschaft eines der ambitioniertesten Wohnprojekte auf der Ostalb. 26 Wohnungen mit einem Bauvolumen von rund elf Millionen Euro sollen hier, wie es in einer Pressemitteilung heißt, „eine neue Dimension im Geschosswohnungsbau hinsichtlich Architektur und Design abbilden“. Ein gutes Jahr hat die Kreisbau Ostalb das Projekt zusammen mit Star-Architekt Werner Sobek entwickelt. Im März starten nunmehr die Bauarbeiten.

Mit dem Engagement im Aalener Stadtoval und der Beauftragung von Werner Sobek als Architekt geht die Kreisbau Ostalb nunmehr in doppelter Hinsicht einen weiteren sehr anspruchsvollen Weg, sagt Vorstand Georg Ruf. „Werner Sobek, ein Sohn der Stadt Aalen, hat weltweit Maßstäbe in Architektur und Design gesetzt“, betont Ruf.

„Es war mir ein besonderes Anliegen, in meiner Heimatstadt Aalen ein Ensemble von Mehrfamilienhäusern zu entwerfen, das eine in die Zukunft weisende Architektur, höchste Wohnqualität und vorbildliche Nachhaltigkeitslösungen in sich vereint“, so Werner Sobek. Die zurückhaltend-elegante Architektur verzichte auf jegliches modisches Element. Sie solle stattdessen lichtdurchflutete und großzügig geschnittene Innenräume bieten. Ausgeklügelte Grundrisse böten eine hohe Flächeneffizienz und neben einer einfachen Orientierung auch die größtmögliche Freiheit zur individuellen Ausgestaltung der einzelnen Wohnungen.

Ein innovatives Ensemble

„Konstruktive und kooperative Planungsgespräche mit der Kreisbau führten letztendlich zu einem fantastischen Ergebnis in Form eines neuen, innovativen Gebäudeensembles im Stadtoval“, sagt Sobek.

Die Außenansichten der Gebäude werden von den sichtbaren Deckenebenen geprägt, welche die Nutzungsebene klar abzeichnen. Eine architektonische Raffinesse bilden die großflächigen Fenster auf der Westseite des Gebäudes, die einen ungehinderten Ausblick zur Grünen Mitte bieten. Durch nachhaltige Baumaterialien und den Einsatz einer intelligenten Steuerung über Smart Home in den Wohnungen werden Ressourcen- und Energieverbräuche weitestgehend minimiert.

„Hinsichtlich Architektur, Design und Nachhaltigkeit bricht die Kreisbau Ostalb mit dem Neubau im Stadtoval in eine neue Dimension des Geschosswohnungsbaus in Ostwürttemberg auf“, ist Georg Ruf überzeugt.

Mit dem Neubau im Stadtoval wird noch im März begonnen. Die Verantwortlichen rechnen mit einer Bauzeit von rund zwei Jahren, sodass im zeitigen Frühjahr 2020 die Wohnungen bezogen werden können.

WGV hat gesamtes Objekt gekauft

Ein Glücksfall für beide Unternehmen, so die Vorstände Klaus Brachmann von der Württembergischen Gemeinde-Versicherung (WGV) und Georg Ruf von der Kreisbau Ostalb: Die Württembergische Gemeinde-Versicherung hat im Rahmen ihrer Anlagestrategie das komplette Gebäudeensemble im Aalener Stadtoval von der Kreisbaugenossenschaft Ostalb gekauft. Die WGV, so Brachmann, zeige damit Präsenz in der Fläche. Entscheidend für die Investition auf der Ostalb sei das Nachhaltigkeitsangebot der Kreisbau gewesen. Laut Ruf wird die Kreisbau die Gebäude von der WGV als Generalmieter anmieten und das komplette Gebäudemanagement übernehmen.