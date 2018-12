So war das Sportjahr 2018

Der Rückblick auf das Sportjahr 2018 – ja, er lohnt sich. Die Sportler von der Ostalb haben für Furore gesorgt. Eine Auswahl von wichtigen Ereignissen von Januar bis Dezember:

Januar: Im Januar erhält Peter Vollmann (61) die Nachricht, dass es für ihn im Sommer als Trainer des VfR Aalen nicht weitergeht. Drei Tage später gibt der Verein bekannt, dass ihm Wunschkandidat Argirios Giannikis (38) ab 1. Juli nachfolgen wird. Vollmann beendet die Saison auf dem zwölften Tabellenplatz – seine drei Jahre im Amt enden zum Saisonschluss im Mai.

Februar: Katja Illenberger gibt bekannt, dass sie als Trainerin des Frauenfußball-Landesligisten FC Ellwangen auf eigenen Wunsch aufhört. Nach drei Jahren macht die Erfolgstrainerin Platz für einen neuen Impuls. Im Sommer übernimmt Nachfolgerin Melanie Kling, die nicht einmal bis zur Winterpause Trainerin ist.

März: Die Bundesliga-Kegler des KC Schwabsberg landen beim Champions League-Final Four-Turnier in Bamberg auf dem dritten Platz. Allein schon das Erreichen der Finalrunde war für die Kegler von der Ostalb ein Riesen-Erfolg. Den Titel holen die Slowaken aus Podbrezova.

April: Fußball-Drittligist VfR Aalen scheidet nach einem denkwürdig langen Pokalabend im Ulmer Donaustadion im Elfmeterschießen im Viertelfinale des WFV-Pokals aus. Nach dem 1:1 in regulärer Spielzeit und 2:2 nach der Verlängerung setzte sich der Regionalligist SSV Ulm mit 6:3 durch.

Mai: Am letzten Tag des Monats verpasst die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II im Fußball-Bezirkspokal-Finale die Sensation. Der bis dato Kreisligist unterliegt im Endspiel in Ebnat dem Bezirksligisten FV Sontheim mit 0:2. Die Frauen des Regionenligisten VfB Ellenberg verabschieden sich mit dem Pokalsieg (2:1 gegen den TSV Ruppertshofen), die Mannschaft wird zum Saisonende abgemeldet.

Juni: Der Aalener Ringer Benjamin Sezgin holt sich die Deutsche Meisterschaft in der Gewichtsklasse bis 79 Kilogramm. Das Finale im Freistil in Aschaffenburg gewann Sezgin technisch überlegen gegen Lucas Diehl vom ASV Schaafheim.

Juli: Der VfR Aalen startet um seinen neuen Trainer Argirios Giannikis in die Saison in der 3. Fußball-Liga. Beim Debüt unterliegen die Aalener Wehen Wiesbaden im Heimspiel nach der Führung durch Matthias Morys mit 1:2. Am Abend steht ein Weltmeister in Heidenheim an der Seitenlinie. Fabio Grosso trainiert Hellas Verona, das zur Saisoneröffnung beim benachbarten Zweitligisten 1. FC Heidenheim mit 4:2 (0:0) nach Elfmeterschießen gewinnt.

August: Arthur Abele ist Zehnkampf-Europameister. Der Leichtathlet, der einst beim TSV Hüttlingen trainierte, setzt sich bei der EM in Berlin die Krone auf. Im September findet für ihn noch ein Empfang in Hüttlingen statt. Ein weiterer Europameister: Deutschland, das sich bei der Faustball-EM in Adelmannsfelden den Titel holt mit einem 4:0-Finalsieg gegen den Dauerrivalen Schweiz.

September: Der ehemalige Spitzenschiedsrichter Urs Meier fesselt die Gäste mit einem spannenden Vortrag im Safe-Motodrom Ostertag in Aalen – und geht dabei mit klaren Aussagen auf das Schiedsrichterwesen ein.

Oktober: Auf dem Sportplatz in Rindelbach treten die Jagsttal Champs gegen die Virngrund Rockets an, die Champs gewinnen mit 7:4 (1:2). Doch in diesem Spiel an jenem Mittwochnachmittag geht es um mehr als sportlichen Wettbewerb. Beim „Fußballspiel der Nationen“ unter dem Motto „Fußball verbindet – gemeinsam agieren“ nehmen 38 Spieler aus 13 Nationen teil. Darunter auch die Sportredakteure Sebastian van Eeck und Benjamin Post sowie der Freie Mitarbeiter Semih Tafrali, der selbst einst die Fußballschuhe für den VfR Aalen schnürte. Auch am Ball: WFV-Bezirksvorsitzender Jens-Peter Schuller.

November: Der Aalener Mountainbiker Simon Gegenheimer verpasst bei der Weltmeisterschaft in China die Medaille. Der deutsche Meister sprintet auf einen beachtlichen sechsten Platz. Gegenheimer hatte sich Edelmetall erhofft, dass hatte er schon drei Mal bei Weltmeisterschaften eingefahren.

Dezember: Die Keglerinnen des KC Schrezheim besiegen Podbrezova und stehen im Viertelfinale der Champions League – in dem sie im Februar in zwei Spielen auf Titelverteidiger SKC Victoria Bamberg treffen werden. Die Mannschaft um Trainer Wolfgang Lutz zählt zu den Top-Acht der Welt.