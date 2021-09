So wählt die Ostalb: Mit Wahlblog und Infografiken sind Sie immer auf dem aktuellen Stand

Am Sonntag wählt Deutschland einen neuen Bundestag. Alle aktuellen Ergebnisse sowie anschauliche Wahlgrafiken gibt es am Sonntag auf Schwaebische.de.

Wie wählt Aalen? Wie haben die Bürgerinnen und Bürger in Bopfingen abgestimmt? Wer zieht in den Bundestag ein? Mit unserem Wahlblog, der am Sonntagnachmittag gegen 16 Uhr startet, sind unsere Leserinnen und Leser immer auf dem neuesten Stand und stets bestens informiert.