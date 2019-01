So unterstützt die Ostalb Projekte für Menschen in der ganzen Welt

Waisenheime, Schulen, Betreuung und Ausbildung in aller Welt: Im Ostalbkreis gibt es eine beeindruckende Zahl von privaten oder institutionellen Hilfsprojekten, die der Landkreis seit etlichen Jahren unterstützt. In diesem Jahr sind es sechs Projekte, die mit Schecks in Höhe von insgesamt 24 000 Euro für ihre Arbeit bedacht werden. „Was sie machen ist einfach fantastisch“, sagte Landrat Klaus Pavel bei der Scheckübergabe im Landratsamt.

„Welt in der Schieflage“

Die Wurzeln im Ostalbkreis um weltweit zu helfen – so fasst der Landrat das Engagement der Projekte und Initiativen zusammen, die teilweise schon seit vielen Jahren unter anderem Schulen bauen oder sich in den ärmsten Regionen der Welt um Kinder kümmern, die ihre Eltern verloren haben und ohne Hilfe chancenlos wären. Pavel stellte fest: Diese Welt ist in einer „gewaltigen Schieflage“, irgendetwas stimme auf dieser Welt nicht mehr. Er nannte unter anderem die weltweiten Flüchtlingsströme, laut Schätzungen sind mindestens 60 Millionen Menschen auf der Flucht vor Krieg, Bürgerkrieg, Hungersnot und Verfolgung, darunter auch viele Kinder. Unterstützt werden folgende Projekte:

Kolpingsfamilie Abtsgmünd (5500 Euro) für soziale und medizinische Projekte in Peru. Deren jüngstes Projekt ist der Neubau einer medizinischen Station in Lima.

Hilfe für Togo (5500 Euro), der Verein hat seinen Schwerpunkt im Bereich Bildung und Ausbildung, in der medizinischen Grundversorgung, Hygiene, Landwirtschaft und Aufforstung. Das Ausbildungszentrum in Kpalime verursacht dem Verein jährlich rund 18 000 Euro Kosten.

Verein zur Förderung des Nebas Children Centre in Mombasa, Kenia (4000 Euro). Das Zentrum liegt in einem der ärmsten Stadtteilen Mombasas im Slumgebiet und beherbergt derzeit 51 Kinder. Alle haben durch teilweise tragische Umstände ihre Eltern und/oder ihre Familie verloren.

Peru-Gruppe Heubach (4000 Euro), die eine Volksküche betreibt, eine Herberge, eine Kinderkrippe und behinderte Kinder unterstützt. „1000 Lichter für Ladera“ heißt das neueste Hilfsprojekt.

Verein Charis, Böbingen (2500 Euro). Charis arbeitet in den indischen Bundesstaaten Kerala und Andhra Pradesh. Durch Schulbildung, Ausbildung und Theorie wird ansonsten chancenlosen Mädchen geholfen.

Zukunft für Nepal-Ostwürttemberg (2500 Euro), die derzeit ein Ausbildungszentrum in der Region Dhading in einem der ärmsten Länder der Welt baut. Hier soll künftig eine duale Ausbildung angeboten werden. Das bisherige Schulgebäude wurde durch das Erdbeben 2015 stark beschädigt und ist nicht mehr nutzbar.