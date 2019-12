plus Mehr Lesevergnügen:

Und auch nächste Woche wollen wir wieder eine Klick-Seite veröffentlichen: Dieses Mal wollen wir zeigen, wie die tierischen Freunde unserer Leser Weihnachten feiern. Daher freuen wir uns über Fotos von Hunden und Katzen unter dem geschmückten Tannenbaum, über Bilder von Pferden mit Weihnachtsmützen oder Kaninchen im verschneiten Gehege. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Die schönsten, tierischen Weihnachtsfotos wollen die „Ipf- und Jagst-Zeitung / Aalener Nachrichten“ auf der Leserfoto-Seite „Klick!“ sowie online und auf den Social-Media-Kanälen veröffentlichen.

Und so können Sie mitmachen: Schicken Sie uns bis zu drei Bilder als JPG-Datei mit ein paar Informationen über das Motiv und den Namen des Fotografen bis Montag, 23. Dezember, per E-Mail an: klick@aalener-nachrichten.de

Aus technischen Gründen können wir nur digitale Bilder berücksichtigen. Um Ihre Fotos in bestmöglicher Qualität abzudrucken, sollten diese mindestens eine Größe von einem Megabyte haben.